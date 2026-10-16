Βούλα: “Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη” – Η ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Γυμνασίου για τη σύλληψη καθηγητή Γυμναστικής

Ανακοίνωση σχετικά με την σύλληψη καθηγητή Γυμναστικής σε Γυμνάσιο της Βούλας, έπειτα από καταγγελίες μαθητών για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων, θέλοντας να διευκρινίσει τη θέση του.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

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Με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν τη σύλληψη εκπαιδευτικού του σχολείου μας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων επιθυμεί να διευκρινίσει τη θέση του προς αποφυγή κάθε παρανόησης:

1. Εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη: Η υπόθεση έχει ήδη λάβει τη νομική οδό και βρίσκεται στα χέρια των αρμόδιων αρχών. Ως Σύλλογος, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και στις θεσμικές διαδικασίες, οι οποίες είναι και οι μόνες αρμόδιες να διερευνήσουν σε βάθος την υπόθεση και να αποδώσουν ευθύνες όπου αυτές αναλογούν.

2. Αποχή από δηλώσεις λόγω έλλειψης επίσημης ενημέρωσης: Αυτή τη στιγμή, ο Σύλλογος δεν διαθέτει επίσημη, έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση για τις λεπτομέρειες του συμβάντος. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε τοποθέτηση, σχολιασμός ή αναπαραγωγή πληροφοριών κρίνεται πρόωρη και επικίνδυνη.

3. Προστασία των μαθητών: Πρωταρχικός και αδιαπραγμάτευτος σκοπός του Συλλόγου μας είναι η διαφύλαξη της ψυχικής ηρεμίας, της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας των παιδιών μας, καθώς και η διατήρηση του εύρυθμου σχολικού περιβάλλοντος. Για τους λόγους αυτούς, ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων δεν πρόκειται να προβεί σε καμία περαιτέρω δήλωση, σχόλιο ή συνέντευξη στα μέσα ενημέρωσης, αναμένοντας το έργο των αρχών.

Παρακαλούμε θερμά τους εκπροσώπους του Τύπου να σεβαστούν την ευαίσθητη ηλικία των μαθητών και την ανάγκη να παραμείνει ο χώρος του σχολείου προστατευμένος από τη δημόσια έκθεση.

Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων