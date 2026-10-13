Βοτανικός: Καταδίωξη για παράνομη απόρριψη μπάζων – 17χρονος στην καρότσα φορτηγού που παραβίαζε STOP (βίντεο)

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ), έπειτα από καταδίωξη οχήματος στον Βοτανικό, το απόγευμα της Δευτέρας (12/10). Οι δύο συλληφθέντες, ηλικίας 17 και 37 ετών, κατηγορούνται ότι απέρριψαν παράνομα μπάζα σε οικόπεδο της περιοχής και στη συνέχεια επιχείρησαν να διαφύγουν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 37χρονος οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, παραβίασε επανειλημμένα πινακίδες STOP και κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομο, ενώ ο 17χρονος παρέμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια της καταδίωξης στην καρότσα του οχήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, όπου οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα και συνέλαβαν τους δύο κατηγορουμένους.

Τους εντόπισαν να πετούν μπάζα σε οικόπεδο

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 12ης Οκτωβρίου, όταν αστυνομικοί της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της ΓΑΔΑ πραγματοποιούσαν ελέγχους για την αντιμετώπιση της παράνομης διαχείρισης και ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, εντόπισαν τους δύο κατηγορουμένους να εισέρχονται με όχημα σε οικόπεδο στην περιοχή του Βοτανικού και να απορρίπτουν στερεά απόβλητα, συγκεκριμένα μπάζα.

Όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τους ελέγξουν, οι δύο άνδρες δεν συμμορφώθηκαν στις υποδείξεις τους και προσπάθησαν να απομακρυνθούν με το όχημα.

Παραβίαζε STOP και κινούνταν ανάποδα σε μονόδρομο

Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 37χρονος οδηγός προχώρησε σε σειρά επικίνδυνων παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, φέρεται να:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παραβίασε επανειλημμένα πινακίδες STOP.

Πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς.

Κινήθηκε αντίθετα στην προβλεπόμενη κατεύθυνση μονόδρομου.

Ανέπτυξε ταχύτητα, θέτοντας σε κίνδυνο άλλους οδηγούς.

Το ιδιαίτερα ανησυχητικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι ο 17χρονος βρισκόταν στην καρότσα του οχήματος σε όλη τη διάρκεια της καταδίωξης, εκτεθειμένος σε άμεσο κίνδυνο.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι αστυνομικοί που ακολουθούσαν το όχημα έλαβαν μέτρα ασφαλείας για την προστασία των υπόλοιπων οδηγών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δύο συλλήψεις και κατάσχεση του οχήματος

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα.

Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού, ενώ το όχημα κατασχέθηκε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, απείθεια, έκθεση και επικίνδυνη οδήγηση, κατά περίπτωση.

Επιπλέον, στον 37χρονο οδηγό βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.340 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεχίζονται οι έλεγχοι για την παράνομη απόρριψη αποβλήτων

Η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι οι έλεγχοι της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της ΓΑΔΑ θα συνεχιστούν.

Στόχος είναι ο εντοπισμός παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ανεξέλεγκτης απόρριψης μπάζων και άλλων στερεών αποβλήτων, που προκαλούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.