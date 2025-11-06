Βορίζια: Βίντεο από τον γάμο του Φανούρη Καργάκη – Έπεφταν μπαλωθιές κατά ριπάς επί 49 δευτερόλεπτα

Την επικίνδυνη εξοικείωση με τα όπλα αποδεικνύει το βίντεο ντοκουμέντο που βλέπει το “φως” από την ημέρα του γάμου του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που έπεσε νεκρός το Σάββατο 1/11 κατά τη διάρκεια της ένοπλης συμπλοκής στα Βορίζια.

Στο βίντεο που μετέδωσε το Star, φαίνεται ο 39χρονος να μπαίνει στο σπίτι της νύφης, ο κόσμος να χειροκροτά, ο γαμπρός να αγκαλιάζει συγγενείς και φίλους, και απ’εξω να πέφτουν μπαλωθιές.

Μάλιστα, ακούγονται τουλάχιστον δύο τύποι όπλων ενώ οι κατά ριπάς πυροβολισμοί διαρκούν 49 δευτερόλεπτα!

Οι μπαλωθιές στην Κρήτη αποτελούν ένα έθιμο βαθιά ριζωμένο, με υψηλό συμβολισμό, ωστόσο δεν παύει να ενέχει σοβαρούς κινδύνους και κάθε χρόνο η Κρήτη να θρηνεί ανθρώπους, που χάνουν τη ζωή τους είτε από αδέσποτες σφαίρες, είτε από όπλα που εκπυρσοκροτούν.

Τι θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης για την οπλοκατοχή

Στον απόηχο του μακελειού με τους δύο νεκρούς και τους τέσσερις τραυματίες στα Βορίζια, ο πρωθυπουργός ετοιμάζεται να ανακοινώσει το νέο πλαίσιο για την οπλοκατοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αυστηροποίηση του πλαισίου θα αφορά όλη τη χώρα, όχι μόνο την Κρήτη, και θα περιλαμβάνει πιο σκληρούς όρους τόσο για την οπλοκατοχή, όσο και για τις ποινές. Επίσης, θα τεθεί υπό επανεξέταση και το πλαίσιο απόκτησης άδειας οπλοφορίας.

Επίσης, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θα υπάρξει και μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη.

“Πολύ σύντομα, δηλαδή ενδεχομένως και τις επόμενες δυο τρεις μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό, λόγω και της καταγωγής του, για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και στο κομμάτι της οπλοκατοχής, του τρόπου που δίνονται άδειες, των ελέγχων, των περαιτέρω ελέγχων. Και οι ανακοινώσεις αυτές δεν θα είναι λόγια του αέρα. Γιατί είναι ο πρωθυπουργός επί των ημερών του οποίου έχουν γίνει, έχουν συμβεί οι μεγαλύτερες επιτυχίες στο κομμάτι της προστασίας των πολιτών, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι υπάρχει κυβέρνηση που θα πατήσει ένα κουμπί και θα εξαφανίσει την εγκληματικότητα. Όλα αυτά αξιολογούνται συγκριτικά. Να αναμένουμε ανακοινώσεις και πρωτοβουλίες” δήλωσε την Τετάρτη στο Mega ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και πρόσθεσε:

“Και την οπλοκατοχή και όλα όσα έχουν να κάνουν με περιοχές που πρέπει να έχουν μία ειδική αστυνόμευση, δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι στην Κρήτη συλλήβδην είναι εγκληματίες, παραβατικοί ή σε κάποια άλλη περιοχή. Είναι λάθος να στοχοποιούμε συλλήβδην κατοίκους μιας περιοχής. Όμως, τα είπε πάρα πολύ αναλυτικά και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης. Θα υπάρχει ουσιαστικά μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη και μια σειρά από άλλα, τα οποία θα τα ακούσουμε από τον πρωθυπουργό”.