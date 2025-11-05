Μαρινάκης για τα Βορίζια: «Σε λίγες μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για την οπλοκατοχή»

Τη δική του θέση για την οπλοκατοχή αλλά και το θέμα των ΕΛΤΑ πήρε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA με αφορμή το μακελειό στα Βορίζια στάθηκε στην οπλοκατοχή και τις κινήσεις της κυβέρνησης. «Σε λίγες μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για την οπλοκατοχή» υποστήριξε.

«Όπως είπε και ο κ. Χρυσοχοΐδης θα υπάρξει μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκληματών στην Κρήτη αλλά και μία σειρά από άλλα που θα τα ακούσουμε από τον πρωθυπουργό. Θεωρώ πως όλοι, και ο κ. Ανδρουλάκης και άνθρωποι ανεξαρτήτως κομμάτων, πρέπει να είμαστε στην ίδια σελίδα και να πάρουμε κοινές πρωτοβουλίες» πρόσθεσε στη συνέχεια.

Μιλώντας για τις κινήσεις της κυβέρνησης για την οπλοκατοχή και την προστασία των πολιτών, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «έχουν γίνει, οι μεγαλύτερες επιτυχίες στο κομμάτι της προστασίας των πολιτών, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι υπάρχει κυβέρνηση που θα πατήσει ένα κουμπί και θα εξαφανίσει την εγκληματικότητα. Όλα αυτά αξιολογούνται συγκριτικά. Να αναμένουμε ανακοινώσεις και πρωτοβουλίες. Και την οπλοκατοχή και όλα όσα έχουν να κάνουν με περιοχές που πρέπει να έχουν μία ειδική αστυνόμευση, δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι στην Κρήτη συλλήβδην είναι εγκληματίες, παραβατικοί ή σε κάποια άλλη περιοχή. Είναι λάθος να στοχοποιούμε συλλήβδην κατοίκους μιας περιοχής».

Για την πρωτοβουλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη είπε: «Θεωρώ ότι και ο πρωθυπουργός και ο κ. Ανδρουλάκης -και εκείνος κρητικός- και άνθρωποι ανεξαρτήτως κομμάτων πρέπει να συνταχθούμε, να είμαστε στην ίδια σελίδα. Δεν νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας χωρίζει.

Να ακούσουμε και αυτά τα οποία θα ειπωθούν και από τα υπόλοιπα κόμματα και να πάρουμε πρωτοβουλίες κοινές γιατί θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε, θα έχουμε τέλος πάντων ένα καλό ικανοποιητικό αποτέλεσμα συγκριτικά με το τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.

Είμαστε η κυβέρνηση επί των ημερών της οποίας μπήκε μια τάξη στα γήπεδα μετά από πάρα πολλά χρόνια υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Μπήκε μια τάξη στα πανεπιστήμια για πρώτη φορά ξεκίνησε μια ακαδημαϊκή χρονιά χωρίς κατάληψη και με βάση και τον απολογισμό που έκανε η ΔΑΟΕ μέσα σε ένα χρόνο, έναν χρόνο, είχαμε την εξάρθρωση πάνω από 130 εγκληματικών οργανώσεων, 2.500 ταυτοποιήσεις δραστών, 1.800 συλλήψεις, 600 προφυλακίσεις.

Και δεν είναι μόνο το ελληνικό FBI. Είμαστε η κυβέρνηση που έχουν εξαρθρωθεί επί των ημερών της κυκλώματα σε εφορίες, σε φυλακές, κυκλώματα γύρω από παράνομες συνταγογραφήσεις, γύρω από πολεοδομίες από τη δημοτική αστυνομία. Το ξαναλέω, θα συνεχίσουν κάποιοι να είναι παραβατικοί, αλλά ξέρουν πλέον ότι έχει αλλάξει κι ο ποινικός κώδικας και έχει αλλάξει και η φιλοσοφία του κράτους επί των δικών μας ημερών».

Παράλληλα, για τα ΕΛΤΑ είπε: «Είναι μια ακόμη απόφαση για να σωθούν τα ΕΛΤΑ, για να μην κλείσουν. Το 90% υπηρεσιών εκτελούνται κατ΄οίκον, το 92% τω συντάξεων παραδίδονται κατ΄οίκον, άρα το κατ΄οίκον είναι ο δρόμος. Πήραν μια απόφαση λογική. Αλλά δεν μπορείς πρώτα να ανακοινώνεις και μετά να εξηγείς. Θα συνδράμουμε, δεν θα βγάλουμε την ουρά μας απ΄έξω.

Η απόφαση είναι σωστή και θα υλοποιηθεί. Αλλά θα εξεταστούν οι ειδικές περιπτώσεις. Θα δούμε πού μπορεί να υπάρξει συνεργασία με ιδιώτες, να διασφαλίσουμε ότι θα πηγαίνει ο ταχυδρόμος σε κάθε σπίτι. Αυτή η υπηρεσία θα ενισχυθεί

Θα υπάρχουν σημεία που θα αντικαταστήσουν τα καταστήματα. Αλλά να είναι σαφές ότι δεν υπάρχει υπαναχώρηση».