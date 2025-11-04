Βορίζια: Πως έγινε η παράδοση των τριών αδελφών – «Υπάρχουν κι αλλά άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση»

Την πόρτα του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου πέρασαν το απόγευμα της Τρίτης 4/11 τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που συνελήφθησαν για το μακελειό του Σαββάτου 1/11 στα Βορίζια.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο δικηγόρος Λευτέρης Κάρτσωνας ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης τους ανέφερε ότι πρώτο μέλημα των δικηγόρων των τριών κατηγορουμένων για συμμετοχή στο μακελειό στα Βορίζια, ήταν η διασφάλιση της σωματικής τους ακεραιότητας.

«Η ευθύνη όλων είναι μεγάλη και θα πρέπει όλοι με κοινωνική ενσυναίσθηση να επιτελέσουμε το έργο μας και να φωτίσουμε τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης « είπε ο κ. Κάρτσωνας, συμπληρώνοντας ότι «είναι σίγουρο πως βρισκόμαστε στην αρχή μιας μακράς διαδρομής» και πως πρόκειται για μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τους πάντες «όπως και τους κατηγορημένους, οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή ψυχολογική κατάσταση».

Όπως μάλιστα τόνισε , επιθυμία των τριών κατηγορουμένων ήταν «να προσέλθουν και να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους».

«Υπάρχουν δύο νεκροί , υπάρχουν σοβαρά τραυματισμένοι άνθρωποι, ανέφερε ο κ. Κάρτσωνας που διευκρίνισε πως σκοπός είναι «να διαφωτίσουμε την ανακριτική έρευνα και στο τέλος να υποστούν τις συνέπειες των δεινών της ποινικής κύρωσης, αυτοί που πράγματι έφταιξαν στο βαθμό που έφταιξαν».

Όπως σημειώθηκε, η παράδοση έγινε κατόπιν συνεννόησης με τις αστυνομικές αρχές, ενώ ορίστηκε και σημείο συνάντησης, «ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή παράδοση, κάτι που επετεύχθη». Χωρίς, όπως τόνισε, να θέλει να επεκταθεί στην ουσία της υπόθεσης, ο συνήγορος υπεράσπισης εξήγησε πως εμπλέκονται κι άλλα άτομα, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει κατατεθεί αποδεικτικό υλικό, καθώς αυτό που προείχε έως τώρα ήταν η άμεση και ασφαλής παράδοση στις αρχές.

«Τα αποδεικτικά μέσα που αναμένεται να προσκομιστούν προφανώς θα προσκομιστούν τη στιγμή που πρέπει και την ώρα που πρέπει» είπε χαρακτηριστικά , ενώ επισήμανε ότι πρέπει με νηφαλιότητα να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ηρεμία και ταυτόχρονα να συμβάλλουμε στο να υπάρξει αίσθημα ασφαλείας στην κοινωνία».

Βορίζια: «Είδα αυτόν που πυροβολούσε στον αέρα – Οι σφαίρες πήγαιναν στην αυλή που ήταν το 5χρονο παιδί μου»

Η σύζυγος ενός εκ των τριών συλληφθέντων μιλώντας στους δημοσιογράφους έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο ανέφερε ««Με πιάνει ο άντρας μου και μου λέει: “ο τάδε έρχεται”. Είδε ότι ερχόταν ο άλλος πάνω μας με το αυτοκίνητο, κρατώντας πιστόλι και καλάσνικοφ, είχε τα χέρια του έξω από το παράθυρο και μας έπαιζε κανονικά», είπε η γυναίκα, επισημαίνοντας πως ο σύζυγός της δεν κρατούσε όπλο.

«Σας δίνω το λόγο μου ότι ο άντρας μου δεν κρατούσε τίποτα. Με έπιασε να με κατεβάσει από τις σκάλες και με έβαλε σπίτι, γιατί έχω 10 ημερών παιδί. Και του κουνιάδου μου η γυναίκα είναι έγκυος. Όταν ανατίναξαν το σπίτι, δεν ξέρω τι είχαν στο μυαλό τους ότι επρόκειτο να γίνει», είπε η ίδια, προσθέτοντας πως το 5χρονο παιδί της ήταν έξω στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας, την ώρα που οι σφαίρες έπεφταν «βροχή» και έφτασαν μέχρι την αυλή της.

«Αυτόν που πυροβολούσε τον είδα. Στου Γ. το σπίτι (27χρονου) ήταν σίγουρα 1-2 άτομα που πυροβολούσαν από κάτω που ήμασταν. Τον είδα αυτόν που πυροβολούσε. Έπεφταν οι μπαλοθιές το κεφάλι του άντρα μου και σήκωσε τη θεία του, με τον γιο της και του πεθερού μου τον αδερφό και τους έβαλε στο αμάξι και έφυγε. Δεν κρατούσε πιστόλι, ούτε πήγε να σκοτώσει κανέναν».

Βορίζια: Το χρονικό της σύλληψης τους

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε το ξενοδοχείο που διέμενε ένας από τους τρεις φερόμενους ως δράστες για το μακελειό στα Βορίζια. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή των ιδιοκτητών του ξενοδοχείου, που είναι πατέρας και γιος, και θα κατηγορηθούν για υπόθαλψη. Λίγη ώρα αργότερα, παραδόθηκαν στην αστυνομία και τα τρία αδέλφια ηλικίας 19, 27 και 29 ετών.

Ο δικηγόρος τους φέρεται να επικοινώνησε με τις αρχές και να ανέφερε ότι τα αδέλφια θα παραδοθούν. Οι τρεις κατηγορούμενοι συμφώνησαν με την αστυνομία ότι θα παραδοθούν σε σημείο ανάμεσα στο Ηράκλειο και τη Μεσαρά, όπου και έγινε.

Η οικογένεια των Φραγκιαδάκηδων από χθες, Δευτέρα (04/11), έχει αφήσει να εννοηθεί ότι τα τρία αδέλφια μετά την κηδεία της 56χρονης θείας τους θα εμφανιζόντουσαν ώστε να παραδοθούν στη δικαιοσύνη, αντί να κρύβονται σαν δραπέτες.

Έτσι, οι τρεις τους μαζί με τους υπόλοιπους δύο συλληφθέντες της ίδιας οικογένειας θα βρεθούν την ερχόμενη Πέμπτη ενώπιον του εισαγγελέα ώστε να απολογηθούν.