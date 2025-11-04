Βορίζια: Οι πιέσεις στα τρία αδέλφια για να παραδοθούν – «Να ζήσουν τα παιδιά μας» ζητάει η σύζυγός του ενός κατηγορούμενου

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ βρίσκονται πλέον τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη για το μακελειό με τους δυο νεκρούς στα Βορίζια της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, οι τρεις τους παραδόθηκαν το βράδυ της Τρίτης 4/11 στις Αρχές και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου όπου ζήτησαν και πήραν προθεσμία για την Πέμπτη προκειμένου να απολογηθούν μαζί με τους δυο τραυματίες που βρίσκονται στο ΠΑΓΝΗ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ουσιαστικά οδηγήθηκαν σε αυτή την απόφαση μετά από πιέσεις που δέχθηκαν τόσο από τις Αρχές με αποκορύφωμα την σύλληψη των ιδιοκτητών του ξενοδοχείου στο Τυμπάκι όπου διέμεναν οι κατηγορούμενοι.

Παράλληλα, υπήρξε πίεση και από τους πιο μεγάλους σε ηλικία της οικογένειας Φραγκιαδάκη προκειμένου να παραδοθούν, όπως είχαν ζητήσει από την πρώτη στιγμή οι Αστυνομικές Αρχές που τους αναζητούσαν ακόμη και στο Ρέθυμνο.

Βορίζια: Πως έγινε η παράδοση των τριών αδελφών – «Υπάρχουν κι αλλά άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση»

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο δικηγόρος Λευτέρης Κάρτσωνας ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης τους ανέφερε ότι πρώτο μέλημα των δικηγόρων των τριών κατηγορουμένων για συμμετοχή στο μακελειό στα Βορίζια, ήταν η διασφάλιση της σωματικής τους ακεραιότητας.

«Η ευθύνη όλων είναι μεγάλη και θα πρέπει όλοι με κοινωνική ενσυναίσθηση να επιτελέσουμε το έργο μας και να φωτίσουμε τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης « είπε ο κ. Κάρτσωνας, συμπληρώνοντας ότι «είναι σίγουρο πως βρισκόμαστε στην αρχή μιας μακράς διαδρομής» και πως πρόκειται για μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τους πάντες «όπως και τους κατηγορημένους, οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή ψυχολογική κατάσταση».

Όπως μάλιστα τόνισε , επιθυμία των τριών κατηγορουμένων ήταν «να προσέλθουν και να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους».

«Υπάρχουν δύο νεκροί , υπάρχουν σοβαρά τραυματισμένοι άνθρωποι, ανέφερε ο κ. Κάρτσωνας που διευκρίνισε πως σκοπός είναι «να διαφωτίσουμε την ανακριτική έρευνα και στο τέλος να υποστούν τις συνέπειες των δεινών της ποινικής κύρωσης, αυτοί που πράγματι έφταιξαν στο βαθμό που έφταιξαν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως σημειώθηκε, η παράδοση έγινε κατόπιν συνεννόησης με τις αστυνομικές αρχές, ενώ ορίστηκε και σημείο συνάντησης, «ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή παράδοση, κάτι που επετεύχθη». Χωρίς, όπως τόνισε, να θέλει να επεκταθεί στην ουσία της υπόθεσης, ο συνήγορος υπεράσπισης εξήγησε πως εμπλέκονται κι άλλα άτομα, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει κατατεθεί αποδεικτικό υλικό, καθώς αυτό που προείχε έως τώρα ήταν η άμεση και ασφαλής παράδοση στις αρχές.

«Τα αποδεικτικά μέσα που αναμένεται να προσκομιστούν προφανώς θα προσκομιστούν τη στιγμή που πρέπει και την ώρα που πρέπει» είπε χαρακτηριστικά , ενώ επισήμανε ότι πρέπει με νηφαλιότητα να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ηρεμία και ταυτόχρονα να συμβάλλουμε στο να υπάρξει αίσθημα ασφαλείας στην κοινωνία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βορίζια: «Κάνω έκκληση στις γυναίκες της άλλης οικογένειας, να ζήσουν τα παιδιά μας»

Έκκληση στις γυναίκες της οικογένειας Καργάκη απεύθυνε λίγο μετά την παράδοση των τριών αδερφών Φραγκιαδάκη η σύζυγος του 29χρονου σύμφωνα με το Cretalive.

Η ίδια τόνισε ότι οι γυναίκες είναι εκείνες που έχουν τρόπο να επηρεάσουν καταστάσεις για το καλό των παιδιών τους. Υποστήριξε ακόμα, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ότι δεν είδε όπλα από την πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη, είδε όμως πολύ καθαρά, όπως λέει, αυτόν που πυροβολούσε με καλάσνικοφ από ψηλά, από το σπίτι του 27χρονου κουνιάδου της, η σύζυγος του οποίου μάλιστα είναι έγκυος. Για τον 39χρονο Φανούρη, υποστήριξε ότι τον είδαν να κινείται με ταχύτητα με το 4χ4, έχοντας έξω τα χέρια του. «Κρατούσε και πιστόλι και καλάσνικοφ. Πέρασε σφαίρα και όποιον σκότωνε. Μας «έπαιζε» κανονικά. Με κατέβασε ο άνδρας μου από τις σκάλες γιατί έχω μωρό δέκα ημερών. Θηλάζω. Το άλλο μου παιδί ήταν στην αυλή και οι σφαίρες έπεφταν εκεί.. ούτε που θέλω να το σκέφτομαι… Έβαλαν την βόμβα στο σπίτι του κουνιάδου μου, δεν σεβαστήκανε ότι η συνυφάδα μου είναι έγκυος».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ίδια επανέλαβε ότι είδε πολύ καθαρά τον άνδρα που πυροβολούσε με το καλάσνικοφ από ψηλά, εκτιμώντας ότι εκείνος σκότωσε και την θεία τους. «Περιμέναμε να παραδοθούν για να το καταθέσουμε» είπε.

Στους δημοσιογράφους μίλησε και η μητέρα των τεσσάρων αδερφών, δίνοντας και εκείνη τη δική της εξιστόρηση ως προς τα γεγονότα.