Βορίζια: «Ο σασμός δεν ήρθε ποτέ» – Οι προσπάθειες για γέφυρα συμφιλίωσης πριν το μακελειό

Σοκαρισμένο είναι το χωριό Βορίζια στο Ηράκλειο της Κρήτης μετά το μακελειό και τον θάνατο δυο ανθρώπων, με κάποιους από αυτούς που προσπάθησαν να στήσουν μια γέφυρα συμφιλίωσης ανάμεσα στις δυο οικογένειες τον τελευταίο καιρό να μιλούν για όσα συνέβησαν.

Συγκεκριμένα, ο «μεσίτης» του σασμού που ανέλαβε δράση πριν από ένα και πλέον χρόνο, για να προλάβει τα χειρότερα μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA ανέφερε ότι «ξεκίνησε μια παρεξήγηση, είχαν τσακωθεί τα παιδιά τους, για τα κτηματικά. Ένα παιδί του Φ., είχε μαχαιρώσει ένα παιδί του Κ. Αυτό δεν έγινε γνωστό ποτέ. Είχαν μαχαιρωθεί πριν ένα χρόνο περίπου. Εκεί επεμβήκαμε εμείς και ασχοληθήκαμε 3 μήνες για να τους τα βρούμε».

«Όταν μαχαίρωσαν οι Φ. τον Κ. η απαίτηση των Κ. ήταν ‘μαχαιρώσατε το παιδί; Θέλετε να κλείσουμε; Δεν υπάρχουν αστυνομίες, δεν υπάρχουν τίποτα, εδώ στη γειτονιά μας δεν σας θέμε. Πάρτε το σπίτι, πουλήστε το, δώστε το κάπου, εδώ δεν κάνετε’. Έτσι ξεκίνησε» ανέφερε στη συνέχεια για να προσθέσει:

«Εκεί που τα βρήκαμε για να δεχτούν οι άλλοι το μαχαίρωμα και όλο αυτό είπανε: ‘πουλήστε το σπίτι, φύγετε από εδώ’. Αυτοί δεν πήγαν πουθενά και εκεί ξεκίνησαν τα υπόλοιπα. Του είπαν του Φ. να αγοράσουν το σπίτι, του είπαν να το εγκαταλείψει, του είπαν χίλια δυο, δεν το έκανε. Εκεί χρειάστηκε ισορροπία, εκεί δεν έγινε κάτι καλά, ίσως από εμάς, ίσως έπρεπε να απαιτήσουμε να φύγουν και να τα αποτελέσματα. Εμείς κλείσαμε την δουλειά: ‘μακριά και αγαπημένοι. Δεν σου μιλώ, δεν μου μιλείς, τη δουλειά σου, τη δουλειά μου’. Δηλαδή ουσιαστικά εμείς βάλαμε ένα μπάλωμα, δεν κλείσαμε τη δουλειά 100%. Αυτές οι δουλειές για να κλείσουν πρέπει να γίνει μια βάφτιση, να γίνει καμιά κουμπαριά, δηλαδή βάλαμε ένα μπάλωμα να μην σκοτωθούνε τότε και σκοτωθήκανε τώρα».

Βορίζια: Η συμφωνία για σασμό

Στη συνέχεια, ο «μεσίτης» ανέφερε πως η κατάσταση έναν χρόνο πριν ήταν τελείως διαφορετική. «Σε αυτή την περίπτωση πήγαμε εμείς από μόνοι μας, καμία οικογένεια δεν θα πει σε κάποιον φτιάξε μου αυτό. Εμείς πήγαμε πάνω από 50 φορές πέρυσι το καλοκαίρι και τους έφερα στο μαγαζί μου 50-60 ανθρώπους και κάναμε το «εβίβα». Ένα χρόνο κράτησε όλο το έργο. Μέχρι τη βόμβα είχαν κλείσει αυτές οι 2 οικογένειες. Πέρυσι Σεπτέμβρη, Οκτώβρη είχε κλείσει όλο αυτό. Προχθές το βράδυ με το που μπήκε η βόμβα, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο γιατί εκτεθήκαμε σε αυτό το θέμα. Κάποιος δεν μας σεβάστηκε. Το Σάββατο, την ημέρα που τον σκοτώσανε, εκείνη την ημέρα θα βάφτιζε τα παιδιά ο σκοτωμένος. Έσκασε η βόμβα και δεν ξέρουμε ποιος είναι. Είναι άνδρας, γυναίκα, κανείς δεν ξέρει. Μπορεί να είναι και τρίτο άτομο που να είπε, ‘τώρα είναι η ώρα να σκοτωθούνε’. Σε αυτές τις υποθέσεις δεν υπάρχουν χρήματα, το αίμα δεν πληρώνεται με χρήματα. Εκεί δεν μπορείς να δώσεις δίκιο ούτε στη μια πλευρά ούτε στην άλλη, εκεί το χειρίστηκαν λάθος και οι 2 οικογένειες και να τα αποτελέσματα» είπε.

Βορίζια: «Έκανα αγώνα και αγαπώ και τις δύο οικογένειες»

Θέση για όσα συνέβησαν πήρε ένα ακόμη πρόσωπο που είχε διαμεσολαβήσει και προσπαθούσε όλο το καλοκαίρι να γεφυρώσει τις διαφορές ανάμεσα στις δύο οικογένειες. «Το τι χάλασε όλο αυτό εμείς δεν γνωρίζουμε. Το μόνο που γνωρίζουμε κάποιοι που ασχοληθήκαμε με αυτό το κομμάτι ήταν ότι και η μία και η άλλη μεριά μας υποδεχόταν με στρωμένο τραπέζι κάθε φορά που πηγαίναμε.

Το θέμα είναι όμως ότι τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Πρέπει να ψάξουμε τη ρίζα, από πού πηγάζει όλο αυτό» ανέφερε στην εκπομπή Live News για να προσθέσει:

«Η παιδεία. Το πιο σημαντικό κομμάτι. Οι μισές μανάδες σε αυτά τα χωριά δεν ξέρουν καν γράμματα. Γιατί να μην σκύψουμε όλοι πάνω σε αυτά και να δούμε πώς θα το ξεπεράσουμε. Μπορεί σε αυτό το κάτι που έγινε να μην έχει καμία σχέση η μία οικογένεια με την άλλη, να είναι κάποιο τρίτο πρόσωπο.

Εγώ στεναχωριέμαι για όλο αυτό, γιατί όταν κάνεις έναν αγώνα κι όταν αγαπάς δύο οικογένειες, η ζυγαριά εκεί είναι 50-50. Εκεί κάνεις τον δικαστή χωρίς να δικάζεις, βάζεις τον καθένα στη θέση του».

Βορίζια: Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό των τριών καταζητούμενων

Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό από τις δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να εντοπιστούν οι τρεις καταζητούμενοι για το αιματηρό επεισόδια στα Βορίζια Ηρακλείου που το Σάββατο (01.11) στοίχισε τη ζωή δύο ανθρώπων.

Οι Αρχές σαρώνουν την περιοχή, αλλά και τα βουνά του Ηρακλείου σε μία προσπάθεια να εντοπίσουν τυχόν κρυψώνες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα τρία πρόσωπα. Μάλιστα, σήμερα (03.11) έφτασαν μέχρι το Ρέθυμνο κάνοντας έρευνες σε σπίτια τριών μελών της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εκεί δεν κατάφεραν να εντοπίσουν κανένα από τα τρία άτομα που αναζητούνται, ωστόσο, ένας από τους ιδιοκτήτες των σπιτιών που έγιναν οι έρευνες οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, καθώς οι Αρχές εντόπισαν όπλα και μαχαίρια.

Τα Βορίζια παραμένουν υπό στενό αστυνομικό κλοιό, καθώς υπάρχει διάχυτος ο φόβος για αντίποινα με ένα νέο κύκλο αίματος. Πάνοπλοι αστυνομικοί βρίσκονται περιμετρικά των σπιτιών των οικογενειών γιατί οι τρεις εμπλεκόμενοι παραμένουν άφαντοι.

Αύριο η κηδεία της 57χρονης

Παράλληλα, το μεσημέρι της Τρίτης (04.11) αναμένεται να γίνει στα Χανιά η κηδεία της 57χρονης γυναίκας που είχε πάει στο χωριό για το μνημόσυνο της μητέρας της. Μάλιστα, από τα πυρά τραυματίστηκε και η αδερφή της.

Την ίδια ώρα η οικογένεια Φραγκιαδάκη αναχωρεί σήμερα (03.11) από το χωριό για να μην οξυνθούν κι άλλο τα πνεύματα.

Θρήνος και σπαραγμός στην κηδεία του 39χρονου Φανούρη

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και οργής και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας τελέστηκε στον Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βορίζια στο Ηράκλειο της Κρήτης η κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών το Σάββατο.

Τραγικές φιγούρες η σύζυγός του, τα πέντε παιδιά του, η μητέρα και οι αδελφές του, που είπαν το τελευταίο αντίο στον 39χρονο που έπεσε νεκρός έχοντας δεχτεί τέσσερις σφαίρες από δύο όπλα, κατά τη διάρκεια του ένοπλου επεισοδίου. Συγγενείς αποχαιρέτισαν με θρήνους και μοιρολόγια τον 39χρονο, ενώ η σύζυγός του ξέσπασε κατά τη διάρκεια της κηδείας.