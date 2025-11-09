Βορίζια: Νέα στοιχεία από το μακελειό – Βίντεο αποκαλύπτει τη διαδρομή των όπλων που αναζητούν οι αρχές

Νέα φωτογραφικά και βιντεοληπτικά στοιχεία ρίχνουν φως στην υπόθεση του μακελειού στα Βορίζια Ηρακλείου, όπου την 1η Νοεμβρίου έχασαν τη ζωή τους ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, στις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας αποτυπώνονται οι τελευταίες κινήσεις του 39χρονου Φανούρη, λίγο πριν την αιματηρή σύγκρουση. Στις 11:14 το πρωί του Σαββάτου, το αυτοκίνητό του φαίνεται να εξέρχεται από το σπίτι του, ενώ, όπως εκτιμάται, στο όχημα υπήρχε και ο βαρύς οπλισμός. Λίγο αργότερα, κινείται προς το κέντρο του χωριού, όπου και θα πέσει νεκρός.

Δύο λεπτά μετά, στις 11:16, ένα δεύτερο όχημα τύπου jeep αποχωρεί από το χωριό, με επιβαίνοντες ένα ζευγάρι που, σύμφωνα με πληροφορίες, δέχθηκε πυρά και έχει ήδη καταθέσει στις Αρχές. Στις 11:20 διακρίνεται η σύζυγος του 39χρονου να τρέχει προς το σημείο, όπου ο άντρας της κειτόταν νεκρός.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν βίντεο που ενδέχεται να αποκαλύψει τη διαδρομή των όπλων μετά τη συμπλοκή. Στο υλικό φαίνονται ο 43χρονος γαμπρός του Καργάκη και ένας 48χρονος συνεργός του, να μεταφέρουν τον τραυματισμένο συγγενή τους με ένα αγροτικό όχημα, μέσα στο οποίο πιθανολογείται ότι υπήρχε μέρος του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε.

Οι έρευνες συνεχίζονται σε Βορίζια, Ψηλορείτη και Ηράκλειο για τον εντοπισμό των όπλων και των ατόμων που παραμένουν ασύλληπτα.

Προφυλακιστέα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη

Τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη κρίθηκαν προφυλακιστέα την Κυριακή (09.11.2025), καθώς φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο στο χωριό Βορίζια Ηρακλείου.

Πρόκειται για τα τρία αδέρφια που παραδόθηκαν στις αρχές την περασμένη Δευτέρα, μετά την κηδεία της αδικοχαμένης θείας τους. Παρόλο που η απολογία τους ήταν προγραμματισμένη για το πρωί της Δευτέρας, η ανακρίτρια μετέβη στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, όπου απολογήθηκαν παρουσία δικηγόρων. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι τρεις κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Δεν έγινε μνημόσυνο για τους νεκρούς

Παράλληλα, αν και σήμερα συμπληρώνονται 9 ημέρες από τον θάνατο των δύο ατόμων στην εκκλησία δεν έγινε επιμνημόσυνη δέηση, ούτε για τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη ούτε για την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

«Να επικρατήσει η ειρήνη έναντι της βιαιότητας.Σας καλούμε όλους σε συμπόρευση με αυτοκριτική και αυτοσυγκράτηση, να πορεύεστε στον αγώνα της ζωής ειρηνικά», αρκέστηκε να πει από την πλευρά του ο ιερέας του χωριού.

Ανοίγουν ξανά τα σχολεία

Την ίδια ώρα το κλίμα του φόβου παραμένει διάχυτο σε ολόκληρο το χωριό. Τα στόματα παραμένουν κλειστά, ενώ, αύριο θα λειτουργήσουν ξανά και τα σχολεία. Οι αστυνομικοί παραμένουν ακροβολισμένοι σε όλα τα σημεία του χωριού κάνοντας εντατικούς ελέγχους.

Ο 39χρονος επισκέφθηκε τις φυλακές μία ημέρα πριν το φονικό

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, το θύμα του μακελειού, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, επισκέφθηκε τις φυλακές μία ημέρα πριν χάσει τη ζωή του. Στα κελιά των κρατουμένων οι Αρχές εντόπισαν ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι που ήταν στην κατοχή των συγγενών του 39χρονου.

Παράλληλα, χθες βράδυ για λόγους ασφαλείας μεταφέρθηκαν σε φυλακές εκτός της Κρήτης τα δύο άτομα που νοσηλεύονταν, ενώ, αύριο (10.11) θα κληθούν να καταθέσουν τα τρία αδέρφια που είχαν συλληφθεί για την υπόθεση και είχαν ζητήσει προθεσμία για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους.





