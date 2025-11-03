“Αστακός” τα Βορίζια για την κηδεία του Φανούρη, φόβοι για νέο αιματοκύλισμα – Ψάχνουν στα βουνά τους 3 καταζητούμενους

Σοκαρισμένη παραμένει η Κρήτη από το μακελειό με τους δύο νεκρούς και τους τραυματίες που σημειώθηκε το Σάββατο 1/11 στα Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης.

Νεκροί από τη “βροχή” σφαιρών έπεσαν ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, πατέρας πέντε παιδιών και η 56χρονη νοσοκόμα Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, που πέθανε από θανάσιμο τραύμα που προκάλεσε πυροβόλο όπλο και όχι από ανακοπή, όπως αρχικά είχε ειπωθεί.

Το χωριό, δύο 24ωρα μετά το αιματοκύλισμα, θυμίζει “φρούριο”, καθώς σήμερα στις 14:00 το μεσημέρι θα τελεστεί στον Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βορίζια η κηδεία του 39χρονου Φανούρη.

Λίγο πριν τις 20:00 το βράδυ της Κυριακής 2/11, η σορός του Φανούρη μεταφέρθηκε στο σπίτι, όπου διέμενε με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους. Εκεί, εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας, με ολονύχτια μοιρολόγια και με μέλη της οικογένειας του 39χρονου και συγγενείς να ξεσπούν σε φωνές και κλάματα.

Υπενθυμίζεται ότι η σορός του, όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση, δέχθηκε τουλάχιστον τέσσερις βολές από βολίδες διαφορετικών διαμετρημάτων.

Η Αστυνομία έχει κινητοποιήσει ισχυρές δυνάμεις για να αποτρέψει νέα επεισόδια και τυχόν νέο αιματοκύλισμα, καθώς η ένταση παραμένει στα ύψη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που μίλησαν στο DEBATER, τα μέτρα που λαμβάνονται πλέον είναι “μηδενικής ανοχής”.

“Αστακός” τα Βορίζια – Ψάχνουν στα βουνά τους 3 καταζητούμενους

Οι αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, πάνοπλοι αστυνομικοί έχουν κατακλύσει το χωριό, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων δραστών του μακελειού και των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν συνεχίζονται.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, η δικογραφία για όσα συνέβησαν στα Βορίζια περιλαμβάνει έξι άτομα ανάμεσα στα οποία ο 39χρονος θανών, οι δύο τραυματίες (25 και 30 ετών), που εξακολουθούν να νοσηλεύονται φρουρούμενοι και συνελήφθησαν την Κυριακή, ενώ αναζητούνται ακόμη τρία άτομα (19, 25 και 29 ετών), αδέλφια του ενός εκ των συλληφθέντων.

Οι δύο τραυματίες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή για τη δολοφονία του Φανούρη Καργάκη.

Ωστόσο, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου στην ΕΡΤ, η αστυνομία θεωρεί βέβαιο ότι εμπλέκονται και άλλα άτομα και από τις δύο οικογένειες, αλλά δεν υπάρχουν συγκεκριμένες μαρτυρίες μέχρι στιγμής.

Έτσι, οι έρευνες για τους τρεις καταζητούμενους έχουν επεκταθεί και στα βουνά του Ηρακλείου Κρήτης, σε στάνες, μητάτα, σπηλιές και κάθε πιθανό σημείο, όπου μπορεί να κρύβονται. Μάλιστα, εκτιμάται ότι οπλοφορούν.

Υπενθυμίζεται ότι το μακελειό πυροδοτήθηκε μετά την έκρηξη βόμβας σε υπό κατασκευή σπίτι, που φέρεται να αποτέλεσε μήνυμα εκδίκησης σε μια βεντέτα δεκαετιών μεταξύ δύο οικογενειών.

Οι Αρχές μιλούν για ένα “καθεστώς φόβου και σιωπής” που πρέπει επιτέλους να σπάσει, πριν το αίμα ξανακυλήσει στα Βορίζια, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι για λόγους ασφαλείας είναι κλειστά τα σχολεία.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες σε τουλάχιστον 10 οικίες, οι οποίες έρευνες αναμένεται να επεκταθούν σε αποθήκες και ποιμνιοστάσια, χώρους που ενδέχεται να λειτουργούν ως κρυψώνες.

Από τις έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, δίκαννο, -2- καραμπίνες, από τις οποίες η μία χωρίς σειριακό αριθμό, -145- φυσίγγια και -9- μαχαίρια, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Στα Χανιά η κηδεία της 56χρονης

Η κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που έπεσε νεκρή κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών, ενώ βρισκόταν στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της, θα γίνει αύριο στις 14:00 στον Αλικιανό Χανίων.

Η σορός της θα μεταφερθεί στην περιοχή δύο ώρες νωρίτερα, στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης.