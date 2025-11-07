Βορίζια: Ένας εκ των κατηγορουμένων είπε ότι πυροβόλησε – Τι εξετάζουν οι αρχές

Αυξάνονται διαρκώς οι συλλήψεις για το μακελειό που σημειώθηκε στα Βορίζια Ηρακλείου, όπου έπεσαν νεκροί ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών μεταξύ των οικογενειών τους.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το Live News, νομικές πηγές ανέφεραν ότι ο τέταρτος αδελφός της οικογένειας Φραγκιαδάκη, παραδέχθηκε ότι πυροβόλησε κατά των Καργάκηδων την ώρα του αιματηρού επεισοδίου στα Βορίζια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την περασμένη Τρίτη τα τρία κατηγορούμενα αδέλφια παραδόθηκαν στις αρχές και αρνούνται ότι ενεπλάκησαν ενεργά στο μακελειό και ότι πυροβόλησαν. Ο τέταρτος αδελφός, ο οποίος είναι και τραυματίας, είπε ότι δέχθηκε πυρά από τον 39χρονο νεκρό, τον Φανούρη Καργάκη.

Όπως ανέφερε, ο ίδιος πυροβόλησε πέφτοντας προς τα κάτω. Οι αρχές εξετάζουν αν αυτό το όπλο είναι ένα εκ των δύο όπλων που χρησιμοποιήθηκαν κατά του 39χρονου ή αν πρόκειται για τρίτο όπλο το οποίο δεν έχει βρεθεί. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι το όπλο μάλλον του έπεσε στο έδαφος όταν αυτός δέχτηκε σφαίρα ή κάποιος το πήρε από το σημείο, μαζί με τα υπόλοιπα που ψάχνει ακόμη η ΕΛΑΣ.

«Μέχρι στιγμής είχαμε την εικόνα ότι τα τρία αδέρφια που έφυγαν μετά σε κάποια ορεινή περιοχή, είχαν πει ότι εμείς δεν είχαμε όπλα, δεν ρίξαμε. Απέμενε τι θα έλεγαν οι δύο τραυματίες. Ο ένας, ο ξάδερφος, που είναι άλλης οικογένειας, είπε ότι ούτε εγώ πυροβόλησα, δεν είχα όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τέταρτος αδερφός ανέφερε ότι εγώ δέχθηκα πυρά από το αυτοκίνητο που ήταν ο Φ.Κ., λέει όμως ότι εγώ πυροβόλησα πέφτοντας προς τα κάτω. Δέχεται δηλαδή ότι το ένα όπλο, από τα δύο που φαίνεται να υπήρχαν σύμφωνα με τις βαλλιστικές έρευνες, πιθανόν το κρατούσε αυτός. Τον ρώτησαν τι απέγινε αυτό το όπλο και λέει ότι εγώ τραυματίας το άφησα επί τόπου γιατί έπεσα κάτω και δεν ξέρω ποιος το έχει πάρει», ανέφερε η εκπομπή του Mega.

Πλέον οι αρχές έχουν τέσσερις “υποψηφίους” από την πλευρά των Φραγκιαδάκηδων οι οποίοι φέρονται να χρησιμοποίησαν ένα ακόμη όπλο κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Αυτοί είναι τα τρία αδέρφια και ο ξάδερφος, που έχουν ήδη συλληφθεί.

H βόμβα στο σπίτι

Το δεύτερο ζητούμενο που ερευνούν οι αρχές είναι σχετικά με την βόμβα που τοποθετήθηκε στο σπίτι του 27χρονου Φραγκιαδάκη. Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευαστής ή και συμμετέχων να είναι μέλος άλλης οικογένειας από γειτονικό χωριό.

Για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού φέρεται να υπήρξε σχετική συνεννόηση μέσα σε φυλακές, ίσως στις φυλακές Αληκαρνασσού, όπου φέρεται να κρατούνται κάποια μέλη της τρίτης οικογένειας μαζί με συγγενείς των Καργάκηδων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, δικαστικοί και αστυνομικοί στέκονται στην κατάθεση της συζύγου του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, που φέρεται να πυροβολούσε με καλάσνικοφ. Στην κατάθεση η γυναίκα ανέφερε ότι όταν έσκασε ο μηχανισμός είδε τον 43χρονο να τρέχει στο σπίτι. Αυτό πρόκειται να παίξει σημαντικό ρόλο στα επόμενο βήματα των αρχών διότι προσπαθούν να βρουν τον υπαίτιο της έκρηξης στο σπίτι του 27χρονου.

Παράλληλα, οι γυναίκες από την πλευρά των Φραγκιαδάκηδων, φέρεται να είναι εκείνες που κατονόμασαν τον 43χρονο και τον 48χρονο που φαίνονται να πυροβολούν από την ταράτσα στα Βορίζια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έφτασε σπινιάροντας ο Φανούρης και πυροβολούσε εν κινήσει. Ταυτόχρονα μας πυροβολούσαν κι άλλοι από ψηλά, από την ταράτσα. Τους είδαμε, ήταν από την άλλη οικογένεια, και τους αναγνωρίσαμε. Ο ένας ήταν ο 43χρονος και ο άλλος ο 48χρονος. Έπεσε κάτω η Ευαγγελία νεκρή και χτυπήθηκαν στα πόδια οι δικοί μας», περιέγραψε.

Τι λένε οι Καργάκηδες

Στο Live News μίλησε ένας στενός συγγενής του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και ανέφερε πως ξεκίνησαν όλα από την αντίπαλη οικογένεια, όπου τα μέλη της επιτέθηκαν δύο φορές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως υποστηρίζει ο συγγενής, η πρώτη επίθεση ήταν το βράδυ της Παρασκευής μετά την έκρηξη και η δεύτερη το επόμενο πρωί, πριν το μακελειό.

«Τα μπαλωταρίσματα είναι της Παρασκευής το βράδυ, μετά τη βόμβα που γίνηκε στο σπίτι τους, μετά από μισή ώρα, 40 λεπτά μπαλωτάρουν τα σπίτια μας και τα αμάξια, δυο αμάξια. Ειδοποιήσαμε την αστυνομία. Τους κακοφάνηκε επειδή είδαν την αστυνομία στα σπίτια και ανταλλάξαμε κάποιες κουβέντες», είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και συμπλήρωσε: «Ο ιδιοκτήτης σπιτιού ήταν στο σημείο και παίζανε τις μπαλοθιές, 100%. Γιατί ήταν και από πάνω στην αρχή όταν ανταλλάξαμε μερικές κουβέντες μαζί μας. Εμείς όπλα δεν είχαμε στα χέρια μας. Αφού έχουμε και την αστυνομία μάρτυρες. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι δεν είπαμε εμείς κακόλογα. Όπως τα κάνανε και αυτοί, τα κάναμε και εμείς από πάνω. Βρίζανε από κάτω αυτοί κι εμείς από πάνω».

«Μετά από δύο τρία λεπτά παιχτήκανε οι πυροβολισμοί απέναντι από την εκκλησία. Μετά η BMW και πήγε στη μεσοχωριά και έγινε ό,τι έγινε το χοντρό παιχνίδι. Τις μπαλοθιές τις επάνω, είδα από την μαύρη κούρσα στην BMW, έχω δει και το άτομο που τις παίζει και το άτομο κατέχω ποιο είναι. Η γυναίκα είναι από τις πρώτες μπαλοθιές πεσμένη. Και τον Φανούριο τον είχανε βάλει περίπου στη μέση. Ο Φανούριος δεν ξέρω αν έχει παίξει μπαλοθιές. Ο Φανούριος αν έχει παίξει μπαλοθιές θα έχει παίξει από μέσα από το αμάξι. Τον Φανούριο οι άνθρωποι που τον πήρανε, τον πήρανε μέσα από το αμάξι σκοτωμένο», τόνισε.

Και πρόσθεσε: «Εμείς πήραμε την αστυνομία τηλέφωνο και ζητήσαμε τη βοήθεια τους. Μετά κάτσαμε εκεί και κουβεντιάζαμε με τη νύφη μου, με τον 43χρονο, με τον 48χρονο, και πήγε 1 η ώρα. Δεν είχε έρθει κανείς στα σπίτια μας. Και πήρα εγώ με το δικό μου τηλέφωνο, με αυτό το νούμερο που μιλάμε, στην αστυνομία πάλι και ζητούμε βοήθεια. Η απάντηση ποια ήτανε; “Καθίστε σε ασφαλές μέρος, έχω ειδοποιήσει το Ηράκλειο, δεν ξέρω τι δύναμη θα παίξει στο Ηράκλειο, γιατί έχω ένα αμάξι και ήδη το έχω στείλει εκεί”.

Με παίρνει πίσω μετά από ένα λεπτό άλλος άνθρωπος και μου λέει: “Κύριε Κ., καθίστε σε ασφαλές μέρος, δεν ξέρω αν υπάρχει στο Ηράκλειο δύναμη”. Αν στέλνανε δύο αμάξια να γυρίζουν στο χωριό γύρω γύρω η αστυνομία, δεν θα έτρεχε κανείς με τα όπλα πάνω και κάτω με τα αμάξια γιατί θα έλεγε κι αν με πιάσουνε;», είπε καταλήγοντας ο συγγενής.