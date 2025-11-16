Βορίζια: Αρνείται τα πάντα ο 23χρονος – Τη Δευτέρα 17/11 η απολογία του

Την Δευτέρα 17/11 απολογείται ο 23χρονος κατηγορούμενος για την τοποθέτηση βόμβας στα Βορίζια της Κρήτης πριν το μακελειό με τους δυο νεκρούς.

Ο 23χρονος αρνείται πλήρως την πράξη που του αποδίδεται σύμφωνα με όσα μετέφερε στην ΕΡΤ ο συνήγορος του Απόστολος Λύτρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως τόνισε το μοναδικό στοιχείο που υπάρχει εις βάρος του είναι το βίντεο που τον δείχνει να περνάει από το σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

«όσον αφορά τον 23χρονο, αρνείται την πράξη την οποία του αποδίδεται. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση και μάλιστα το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Υπάρχει προφανώς ένα βίντεο που τον δείχνει να περνάει από το σπίτι στο οποίο έγινε η έκρηξη. Αυτό που προφανώς ξέρουν οι αρχές και θα το πούμε στην απολογία, είναι ότι είναι ο μοναδικός δρόμος για να πάει στο σπίτι του. Δηλαδή είναι δυνατόν… να μην πέρναγε από το σημείο, όταν ο μοναδικός δρόμος ήταν αυτός για να πάει στο σπίτι του;» είπε για να προσθέσει:

«Το μόνο στοιχείο που υπάρχει είναι ότι υπάρχει ένα τηλεοπτικό υλικό που τον δείχνει να περνάει έξω από το σπίτι που έγινε η έκρηξη».