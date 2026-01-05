Βόλος: Ξύπνησε από το κώμα το 3χρονο παιδί που νοσηλεύτηκε με εγκεφαλίτιδα

Καλύτερα είναι τα νέα για την κατάσταση της υγείας του 3χρονου παιδιού από τον Βόλο που νοσηλεύτηκε με εγκεφαλίτιδα.

Σύμφωνα με το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού, που μίλησε αποκλειστικά στο magnesianews.gr, το παιδί «ξύπνησε» από τον λήθαργο, τρώει και έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κατάστασή του εξελίσσεται σταδιακά πολύ καλά, δίνοντας ελπίδες στους γονείς για εξιτήριο στις επόμενες ημέρες, αν και οι γιατροί σημειώνουν ότι θα χρειαστεί λίγος χρόνος ακόμη, προκειμένου το παιδάκι να μπορέσει να ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις του.

Πάντως γονείς και ιατρικό προσωπικό βλέπουν καθημερινά την καλή εξέλιξη της υγείας του παιδιού με πολύ θετική ματιά.