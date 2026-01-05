Θεωρείτε ότι με τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ ανοίγει ο δρόμος για κύμα συλλήψεων ηγετών;
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ξύπνησε από το κώμα το 3χρονο παιδί που νοσηλεύτηκε με εγκεφαλίτιδα

Έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο

Βόλος: Ξύπνησε από το κώμα το 3χρονο παιδί που νοσηλεύτηκε με εγκεφαλίτιδα
DEBATER NEWSROOM

Καλύτερα είναι τα νέα για την κατάσταση της υγείας του 3χρονου παιδιού από τον Βόλο που νοσηλεύτηκε με εγκεφαλίτιδα.

Σύμφωνα με το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού, που μίλησε αποκλειστικά στο magnesianews.gr, το παιδί «ξύπνησε» από τον λήθαργο, τρώει και έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο.

Η κατάστασή του εξελίσσεται σταδιακά πολύ καλά, δίνοντας ελπίδες στους γονείς για εξιτήριο στις επόμενες ημέρες, αν και οι γιατροί σημειώνουν ότι θα χρειαστεί λίγος χρόνος ακόμη, προκειμένου το παιδάκι να μπορέσει να ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις του.

Πάντως γονείς και ιατρικό προσωπικό βλέπουν καθημερινά την καλή εξέλιξη της υγείας του παιδιού με πολύ θετική ματιά.

