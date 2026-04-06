Βόλος: Τυλίχθηκε στις φλόγες ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε 12χρονο στην Αθήνα

Στιγμές πανικού σημειώθηκαν το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας (06.04) στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε ένα 12χρονο παιδί και τη μητέρα του προς την Αθήνα, τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 16:45, όταν το όχημα παρουσίασε μηχανική βλάβη και στη συνέχεια εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Το πλήρωμα αντέδρασε άμεσα και με ψυχραιμία, ακινητοποιώντας το ασθενοφόρο σε ασφαλές σημείο και απομακρύνοντας εγκαίρως το παιδί και τη μητέρα του, ενώ παράλληλα επιχείρησε την αρχική κατάσβεση με τη χρήση πυροσβεστήρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ασθενοφόρο υπέστη ολοσχερή καταστροφή από τη φωτιά. Λίγο αργότερα, η διακομιδή των δύο επιβατών συνεχίστηκε με δεύτερο ασθενοφόρο, προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η μεταφορά τους στην Αθήνα.

Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.