ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Συναγερμός για φωτιά σε κτίριο, δείτε εικόνες

13 πυροσβέστες με 5 οχήματα στο σημείο


DEBATER NEWSROOM

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις του Βόλου λίγο μετά τις 19.00 την Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου μετά από φωτιά που ξέσπασε σε κτίριο.

Στο σημείο βρίσκονται 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους ή τραυματίες από τη φωτιά. Το κτίριο βρίσκεται πίσω από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου.



