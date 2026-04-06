Βόλος: Εκσκαφέας καταπλάκωσε 58χρονο άνδρα – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος ένας 58χρονος χειριστής μηχανήματος στον Βόλο, μετά από σοβαρό εργατικό ατύχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του gegonota.news, το περιστατικό σημειώθηκε στη Νέα Δημητριάδα, όπου ο άνδρας εργαζόταν σε εργοτάξιο, όταν ο εκσκαφέας που χειριζόταν ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, ενώ η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη.