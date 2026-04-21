Νέες προκλήσεις από την Τουρκία: «Άκυροι οι χάρτες της Ελλάδας για την αλιεία στο Αιγαίο» λέει το Υπουργείο Εξωτερικών

Τις προκλήσεις της συνεχίζει η Τουρκία καθώς με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ της χώρας τονίζει ότι είναι άκυροι οι χάρτες της Ελλάδας για την αλιεία στο Αιγαίο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Regarding the Restrictions and Maps published on the Official Website of the Fisheries Control Directorate of Greece https://t.co/cZU6FeGreB pic.twitter.com/eEqlEOnKM9— Turkish MFA (@MFATurkiye) April 21, 2026

Αναλυτικά:

Η Ελλάδα έχει θεσπίσει «ζώνες απαγόρευσης αλιείας» σε ορισμένες θαλάσσιες περιοχές στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο όπου η Ελλάδα δεν έχει δικαιοδοσία και έχει δημοσιεύσει διάφορους χάρτες που αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο, όπως φαίνεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας της Ελλάδας.

Χάρτες που σχεδιάζουν ανύπαρκτα και πλασματικά θαλάσσια όρια μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, τα οποία επίσης παραβιάζουν τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας, δεν έχουν καμία ισχύ.

Όσον αφορά τους παράνομους περιορισμούς στις αλιευτικές δραστηριότητες που επιβάλλονται από την Ελλάδα πέραν των 6 ναυτικών μιλίων των χωρικών της υδάτων, σε μέρη και θαλάσσιες περιοχές όπου δεν έχει δικαιοδοσία και σε διεθνή ύδατα, αυτοί είναι άκυροι για την Τουρκία.

Η Τουρκία δεν θα αποδεχτεί επίσης καμία μονομερή και παράνομη πρακτική που επιβάλλεται στις νόμιμες δραστηριότητες των Τούρκων αλιέων, οι οποίες βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και τα ιστορικά δικαιώματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με αυτή την κατανόηση, η Τουρκία επαναλαμβάνει τη θέση της ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί μια ειλικρινής και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επίλυση των ζητημάτων με βάση το διεθνές δίκαιο, την ισότητα και την καλή γειτονία, στο πλαίσιο της Διακήρυξης των Αθηνών για τις Φιλικές Σχέσεις και την Καλή Γειτονία, με ημερομηνία 7 Δεκεμβρίου 2023.