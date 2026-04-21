Αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”: Χειροπέδες σε δύο 50χρονους με 1.102 λαθραία πακέτα τσιγάρων
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα
Δύο 50χρονοι αλλοδαποί συνελήφθησαν τις βραδινές ώρες της Δευτέρας (20/04), στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, κατηγορούμενοι για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.
Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν από ανωτέρω αστυνομικούς, στο επίπεδο των αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, μετά από την άφιξή τους με πτήση από την Αίγυπτο και εντός των αποσκευών τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.102 πακέτα τσιγάρα και 3 πλαστικές συσκευασίες περιέχουσες 3 κιλά καπνού, χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.
Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις