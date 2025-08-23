Βόλος: Ανήλικος παρέσυρε 8χρονο και τον εγκατέλειψε – Συνελήφθη και ο πατέρας του

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Νέα Ιωνία Βόλου, όταν ένα 8χρονο παιδί, την ώρα που περπατούσε πεζό, παρασύρθηκε από δίκυκλο που οδηγούσε ανήλικος. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης 21 Αυγούστου 2025.

Ο ανήλικος οδηγός εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν άμεσα έρευνες από την Τροχαία Βόλου. Τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη μέσα στο πλαίσιο του αυτοφώρου, μία μέρα αργότερα, την Παρασκευή 22 Αυγούστου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 8χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Βόλου, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για πιο εξειδικευμένη φροντίδα. Η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται στενά.

Μαζί με τον ανήλικο οδηγό, συνελήφθη και ο πατέρας του, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του δικύκλου. Κατηγορείται για πλημμελή εποπτεία ανηλίκου, ευθύνη που βαραίνει τους γονείς όταν τα παιδιά τους εμπλέκονται σε παράνομες ενέργειες.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες του ατυχήματος.