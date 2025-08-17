Βόλος: Ανείπωτη θλίψη με 56χρονο νεκρό πατέρα σε τροχαίο με μηχανή

Μία ακόμη ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο καθώς 56χρονος πατέρας τριών παιδιών έχασε την ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στον Βόλο.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, o άτυχος άνδρας, πατέρας τριών παιδιών, οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του όταν, γύρω στις 11:00, στην περιοχή Σαμπάναγα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, έχασε τον έλεγχο και τραυματίστηκε σοβαρά. Παρά τη μάχη που έδωσε, διακομισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, λίγες ώρες αργότερα κατέληξε.

Ο θάνατος του 56χρονου βύθισε στο πένθος το Διμήνι και τον Βόλο, καθώς ο εκλιπών ήταν πολύ γνωστός από την επαγγελματική του δραστηριότητα ως ελαιοχρωματιστής.

Οικείοι του κάνουν λόγο για έναν εξαίρετο επαγγελματία, έναν άριστο οικογενειάρχη, με ευχάριστη προσωπικότητα, που ήταν πολύ αγαπητός στην τοπική κοινωνία.

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος δεν είναι γνωστές και διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Βόλου.