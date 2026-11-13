Τουρκία: Οδηγούσε τρακτέρ μεθυσμένος, χωρίς δίπλωμα και προκάλεσε τροχαίο (βίντεο)

Χειροπέδες σε άνδρα που οδηγούσε τρακτέρ έχοντας καταναλώσει αλκοόλ 23 φορές πάνω από το όριο, προκαλώντας τροχαίο, πέρασαν αστυνομικοί στην Προύσα της Τουρκίας.

Συγκεκριμένα ο οδηγός που είχε πέσει πάνω σε σταθμευμένο όχημα στην περιοχή Μουντανιά βρέθηκε να έχει στο αίμα του αλκοόλ 4,63 mg/l. Σημειώνεται ότι στην Τουρκία το όριο για οδηγούς τρακτέρ είναι 0,20 mg/l.

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Όπως φαίνεται σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο απερίσκεπτος οδηγός όχι μόνο δυσκολευόταν να κρατήσει το τιμόνι αλλά ακόμα και να περπατήσει.

🎥 #Bursa’da 4.63 promil alkollü sürücü, traktör sürmeye çalıştı… Yasal sınırı yaklaşık 23’e katlayan sürücüye toplam 350 bin lira idari para cezası uygulandı. https://t.co/UHTt0rH7GO— milliyet.com.tr (@milliyet) November 13, 2026

Κατά την ανάκριση αποκαλύφθηκε ότι στον οδηγό είχε αφαιρεθεί η άδεια κυκλοφορίας καθώς οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και ότι αυτή ήταν η τρίτη φορά που διέπραττε την ίδια παράβαση.

Στον οδηγό επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο 350.000 τουρκικών λιρών (6.200 ευρώ): 150.000 λίρες (2.700 ευρώ) για την τρίτη παράβαση και 200.000 λίρες (3.500 ευρώ) επειδή οδηγούσε παρά το γεγονός ότι του είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης.