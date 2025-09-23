Βοιωτία: Σε αργία η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της για να εισπράττει τη σύνταξη

Ο δήμαρχος Τανάγρας έθεσε σε αργία την 62χρονη, η οποία ομολόγησε ότι έθαψε τη μητέρα της στο χωριό Κλειδί Βοιωτίας, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της και το επίδομα αναπηρίας. Η γυναίκα σταματά άμεσα να ασκεί τα καθήκοντά της ως προϊσταμένη στα ΚΕΠ.

Μία συνάδελφός της δήλωσε στον ΑΝΤ1: «Είμαι κατηγορούμενη για εξύβριση. Με είχε βάλει μάρτυρα σε ένα δικαστήριο και, όταν τη ρώτησα γιατί με είχε συμπεριλάβει, ήρθε σε προστριβή μαζί μου και μου έκανε μήνυση. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη».

Παράλληλα, σύμφωνα με μαρτυρίες, η 62χρονη συνήθιζε να στέλνει συνεχώς μηνύσεις και πήγαινε στη δουλειά φορώντας πιτζάμες, παντόφλες και φούτερ, ακόμα και όταν η θερμοκρασία ξεπερνούσε τους 45 βαθμούς Κελσίου.

Πόσα χρόνια εκτιμάται ότι ήταν θαμμένη η 91χρονη στον στάβλο

Χθες (22.09), η 62χρονη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο οποίος αφού διάβασε τη δικογραφία στη συνέχεια της άσκησε δίωξη μόνο για το αδίκημα της ψεύδους κατάθεσης.

Για τις άλλες κατηγορίες ζήτησε να αρχίσει προκαταρκτική εξέταση. Μάλιστα, πλέον η 62χρονη ερευνάται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, όπως αποκάλυψε στο Open η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου. Σύμφωνα με την ίδια, με την εισαγγελική παραγγελία ζητείται αφενός να εξεταστεί κακουργηματική απάτη άνω των 120.000 ευρώ και αφετέρου να εξεταστεί αν υπήρξε συνεργός.

Αυτό σημαίνει ότι οι ισχυρισμοί της για το πώς και πότε πέθανε η ηλικιωμένη και κατάκοιτη μητέρα της δεν έχουν πείσει τις Αρχές.

Η 62χρονη το μόνο που είπε στους αστυνομικούς ήταν ότι κατέληξε η μητέρα της από παθολογικά αίτια χωρίς περιγραφή ενώ για τον συνεργό έδωσε μόνο ένα μικρό όνομα, πρόσθεσε η κυρία Δημογλίδου.

“Από την κατάσταση που βρέθηκε η σορός εκτιμάται ότι ήταν περισσότερα από 2 χρόνια θαμμένη η ηλικιωμένη γυναίκα” τόνισε και συμπλήρωσε ότι “δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εγκληματική ενέργεια από οποιονδήποτε, όχι μόνο την 62χρονη”.

“Ίσως θα πρέπει αν γίνει ανθρωπολογική εξέταση – βρέθηκε μόνο ένας σκελετός – για να δούμε πόσο καιρό ήταν θαμμένη η γυναίκα και αν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί εγκληματική ενέργεια” κατέληξε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ