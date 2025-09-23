Βοιωτία: Ένταση με την 62χρονη που έθαψε την μάνα της σε στάβλο – Επιτέθηκε σε δημοσιογράφο (Βίντεο)

Επιθετική ήταν η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο στο Κλειδί Βοιωτίας προς τους δημοσιογράφους και τις κάμερες που βρισκόντουσαν και σήμερα, Τρίτη (23/09) έξω από το σπίτι της.

Υπενθυμίζεται ότι η 62χρονη αφέθηκε χθες ελεύθερη, ενώ η μητέρα της βρέθηκε νεκρή, τυλιγμένη με ένα σεντόνι σε αυτοσχέδιο τάφο μέσα σε στάβλο.

Την ώρα που έφτανε η 62χρονη σήμερα στο σπίτι της, βρίσκονταν στο σημείο δύο δημοσιογράφοι και δύο κάμερες. Η Ευδοκία Μύτιλη, δημοσιογράφος της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» επιχείρησε να της πάρει μία δήλωση, ωστόσο η γυναίκα φωνάζοντας της άρπαξε το μικρόφωνο και το πέταξε.