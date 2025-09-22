Βοιωτία: Ελεύθερη η 62χρονη που έκρυβε τη νεκρή μητέρα της για τη σύνταξη – “Το έκανα από μεγάλη οικονομική ανάγκη”

Ελεύθερη αφέθηκε η 62χρονη από το Κλειδί Βοιωτίας που ερευνάται για την απόκρυψη του θανάτου της μητέρας της, με σκοπό να λαμβάνει τη σύνταξή της και το επίδομα αναπηρίας της αποθανούσας.

Όπως είπε ο συνήγορός της της Νίκος Γεωργούσης, η 62χρονη παρουσιάστηκε στο Μονομελές, στα δικαστήρια της Θήβας, και ζήτησε αναβολή την οποία και έλαβε: «Σήμερα ήταν στο Μονομελές, για ένα πλημμέλημα, αυτό της ψευδούς κατάθεσης. Ζητήσαμε αναβολή, μας χορηγήθηκε, αφέθηκε ελεύθερη και θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Το πλημμέλημα αφορά μόνο τη ψευδή κατάθεση, όχι τη μητέρα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Γεωργούσης είπε ότι «ακόμα δεν έχει απαγγελθεί καμία κατηγορία. Αυτό που μου είπε είναι πως έκανε ό,τι έκανε από μεγάλη οικονομική ανάγκη. Η ίδια μου είπε ότι η μητέρα της είναι νεκρή από τον Αύγουστο του 2023».

Ο δικηγόρος είπε ότι η εντολέας του υποστηρίζει ότι η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας, ενώ σημείωσε ότι και η ίδια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση της παράνομης ταφής της μητέρας ελέγχεται ένα ακόμη άτομο, το οποίο φέρεται να τη συνέδραμε και το όνομά του υπάρχει στη δικογραφία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε το μικρό όνομα του συνεργού της, λέγοντας πως «ο Γ. με βοήθησε να τη θάψω, γιατί είχα οικονομικά προβλήματα».

Σε ερώτηση για το ύψος των επιδομάτων που έλαβε παράνομα η εντολέας του, ο κ. Γεωργούσης υπογράμμισε ότι «το επίδομα θα υπολογιστεί, δεν το ξέρω ακόμα για να σας το πω».

Σε βάρος της 62χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για «μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού», «ψευδή κατάθεση», «ανθρωποκτονία από αμέλεια» και «απάτη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Όλοι το ξέραμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Όχι ότι την έχει θαμμένη στη φάρμα. Αλλά ότι δεν την βλέπαμε. Μας έλεγε ότι την έχει πάει σε δομή” ανέφερε νωρίτερα στο DEBATER η ανιψιά της 62χρονης.

Μάλιστα, την ώρα που οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν το πότε και πώς πέθανε η άτυχη ηλικιωμένη, η ανιψιά της 62χρονης αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, ακόμα και αυτό της εγκληματικής ενέργειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Αν έχει κάνει όλα αυτά τα πράγματα δεν αποκλείεται να της έχει κάνει και κακό. Δεν το αποκλείω. Η πρώτη μου σκέψη που μου ήρθε είναι ότι κρίμα η γυναίκα. Η ίδια της η κόρη να τη θάψει για να της παίρνει τη σύνταξη” επισημαίνει.

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Κοχύλης, Τ. Πρόεδρος Ομοσπονδίας ΚΕΠ ΠΟΣΕΚΕΠ και σωματείου εργαζομένων ΚΕΠ Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, δήλωσε πως η 62χρονη πήγαινε στην υπηρεσία με παντόφλες και πιτζάμες και προκαλούσε προβλήματα στους εργαζόμενους των ΚΕΠ, με αποτέλεσμα να πέφτουν “βροχή” οι μηνύσεις μεταξύ τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Κοχύλης πρόσθεσε πως αν και είχε ενημερώσει τον δήμο και το υπουργείο για τη συμπεριφορά της, κανένας ποτέ δεν την απομάκρυνε από τα καθήκοντά της.

“Ήξερα ότι δημιουργούσε προβλήματα στην υπηρεσία. Με είχαν καλέσει με τρόμο οι συνάδελφοί της και είχα επέμβει ώστε η συγκεκριμένη δημοτική υπάλληλος να απομακρυνθεί. Είχε προβλήματα συμπεριφοράς απέναντι σε συναδέλφους και πολίτες. Εμφανιζόταν στην υπηρεσία με πιτζάμες και παντόφλες και νυχτικό. Με εμφάνιση που δεν αρμόζει για δημοτικό υπάλληλο. Είχε αναξιοπρεπή συμπεριφορά. Υπάρχουν αγωγές. Υπήρχε πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της. Είχε μηνύσει τον δήμαρχο και τον μισό δήμο. Μέσα στις επόμενες ημέρες συνάδελφοί μου έχουν δικαστήρια από τις μηνύσεις της. Ενώ είχα ενημερώσει και το υπουργείο και τον Δήμο, δεν είχε απομακρυνθεί από τα καθήκοντά της“, είπε ακόμα.