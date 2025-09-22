Βοιωτία: Πότε και πώς πέθανε η μητέρα της 62χρονης; “Δεν αποκλείω να της έχει κάνει” λέει ανιψιά της διευθύντριας ΚΕΠ

Ακόμα και στους συγγενείς της έλεγε ψέματα η 62χρονη διευθύντρια ΚΕΠ στη Βοιωτία, που είχε θάψει την 91χρονη μητέρα της σε στάβλο για να συνεχίζει να λαμβάνει τη σύνταξή της και τα επιδόματα.

“Όλοι το ξέραμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Όχι ότι την έχει θαμμένη στη φάρμα. Αλλά ότι δεν την βλέπαμε. Μας έλεγε ότι την έχει πάει σε δομή” αναφέρει στο DEBATER η ανιψιά της 62χρονης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, την ώρα που οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν το πότε και πώς πέθανε η άτυχη ηλικιωμένη, η ανιψιά της 62χρονης αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, ακόμα και αυτό της εγκληματικής ενέργειας.

“Αν έχει κάνει όλα αυτά τα πράγματα δεν αποκλείεται να της έχει κάνει και κακό. Δεν το αποκλείω. Η πρώτη μου σκέψη που μου ήρθε είναι ότι κρίμα η γυναίκα. Η ίδια της η κόρη να τη θάψει για να της παίρνει τη σύνταξη” επισημαίνει.

Υπενθυμίζεται ότι η συλληφθείσα υποστήριξε στις Αρχές ότι η μητέρα της πέθανε το καλοκαίρι του 2023, όμως υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι η ηλικιωμένη είχε να δώσει σημεία ζωής εδώ και 4 χρόνια.

“Η μητέρα μου είχε κινητικά προβλήματα. Το καλοκαίρι του 2023 απεβίωσε στο σπίτι από παθολογικά αίτια. Εγώ αντιμετώπιζα σοβαρά οικονομικά προβλήματα, και έτσι απέκρυψα από τις Αρχές τον θάνατό της, για να συνεχίσω να λαμβάνω το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της. Με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού τη μεταφέραμε και τη θάψαμε σε δικό μας στάβλο, κοντά στο σπίτι“»”, φέρεται να ισχυρίστηκε η 62χρονη.

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στο MEGA ο πρόεδρος δημοτικής κοινότητας Κλειδιού Τανάγρας, Τάκης Αικατερίνης, αποκάλυψε πως είχε να δει την ηλικιωμένη 4 χρόνια.

“Είχα πολλά χρόνια να την δω, πάνω από 4. Ήταν κατάκοιτη. Η 62χρονη ήταν μόνη της, δεν είχε επαφή με κανέναν“, σχολίασε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ερωτήσεις που έκανε στη διευθύντρια του ΚΕΠ για το πού βρίσκεται η μητέρα της, φέρεται πως του απαντούσε πως είναι σε δομή, αλλά δεν θα αποκαλύψει την τοποθεσία γιατί δεν θέλει επισκέψεις και έχει ψυχολογικά προβλήματα.

Από την πλευρά του, Παναγιώτης Κοχύλης, Τ. Πρόεδρος Ομοσπονδίας ΚΕΠ ΠΟΣΕΚΕΠ και σωματείου εργαζομένων ΚΕΠ Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, δήλωσε πως η 62χρονη πήγαινε στην υπηρεσία με παντόφλες και πιτζάμες και προκαλούσε προβλήματα στους εργαζόμενους των ΚΕΠ, με αποτέλεσμα να πέφτουν “βροχή” οι μηνύσεις μεταξύ τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Κοχύλης πρόσθεσε πως αν και είχε ενημερώσει τον δήμο και το υπουργείο για τη συμπεριφορά της, κανένας ποτέ δεν την απομάκρυνε από τα καθήκοντά της.

“Ήξερα ότι δημιουργούσε προβλήματα στην υπηρεσία. Με είχαν καλέσει με τρόμο οι συνάδελφοί της και είχα επέμβει ώστε η συγκεκριμένη δημοτική υπάλληλος να απομακρυνθεί. Είχε προβλήματα συμπεριφοράς απέναντι σε συναδέλφους και πολίτες. Εμφανιζόταν στην υπηρεσία με πιτζάμες και παντόφλες και νυχτικό. Με εμφάνιση που δεν αρμόζει για δημοτικό υπάλληλο. Είχε αναξιοπρεπή συμπεριφορά. Υπάρχουν αγωγές. Υπήρχε πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της. Είχε μηνύσει τον δήμαρχο και τον μισό δήμο. Μέσα στις επόμενες ημέρες συνάδελφοί μου έχουν δικαστήρια από τις μηνύσεις της. Ενώ είχα ενημερώσει και το υπουργείο και τον Δήμο, δεν είχε απομακρυνθεί από τα καθήκοντά της“, είπε ακόμα.