Βιολάντα: Νέες καταγγελίες εργαζομένων, “δακρύζαμε από την οσμή” – Πήρε προθεσμία για αύριο ο ιδιοκτήτης

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις και οι καταγγελίες εργαζομένων για την αποπνικτική ατμόσφαιρα και την έντονη δυσοσμία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο οι πέντε εργαζόμενες.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση είναι ραγδαίες, καθώς σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή Τρικάλων ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας, Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος του και τη σύλληψή του.

Ο επιχειρηματίας ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τετάρτη 18/2 το μεσημέρι, με μερίδα εργαζομένων που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια να τον χειροκροτούν κατά την αποχώρησή του από το κτίριο. «Είμαστε μαζί σου», «Δύναμη» φώναζαν χαρακτηριστικά. ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ / EUROKINISSI

Σφραγίστηκε και το δεύτερο εργοστάσιο της «Βιολάντα»

Επίσης, με απόφαση της Περιφέρεια Θεσσαλίας σφραγίστηκε και το δεύτερο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα» στον Πετρόπορο, λόγω έλλειψης των απαραίτητων πιστοποιητικών πυροπροστασίας και σχετικών μελετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διαπιστώθηκε ότι το εργοστάσιο δεν είχε πιστοποιητικό πυρασφάλειας και πιστοποιητικό δεξαμενών.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Περιφέρειας και της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, δεν προσκομίστηκαν επικαιροποιημένες μελέτες για τις δεξαμενές ούτε άδεια και έκθεση πυρασφάλειας.

Δόθηκε προθεσμία 24 ωρών στην ιδιοκτησία για την κατάθεση των εγγράφων, ωστόσο αυτή παρήλθε χωρίς αποτέλεσμα, οδηγώντας την αρμόδια επιτροπή στην απόφαση για σφράγιση της μονάδας μέχρι νεωτέρας.

Νέες καταγγελίες από εργαζομένους για την αποπνικτική ατμόσφαιρα

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤNews, εργαζόμενοι ανέφεραν ότι το τελευταίο δεκαπενθήμερο η οσμή στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου ήταν τόσο έντονη που δάκρυζαν ακόμα κι όταν περνούσαν έξω από αυτό και πιο συγκεκριμένα όταν περνούσαν από τον χώρο, όπου βρίσκονται οι τουαλέτες.

Οι εργαζομένοι ενημέρωσαν τη διοίκηση της επιχείρησης και τους υπευθύνους των βαρδιών όλου του 24ωρου, χωρίς όμως να γίνει κάτι, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στην πολύνεκρη τραγωδία.

Πιθανά νέα εντάλματα σύλληψης

Εν τω μεταξύ, όπως μετέδωσε το Star, τουλάχιστον επτά ακόμα πρόσωπα αναφέρονται στη δικογραφία που έχει υποβληθεί για τη φονική έκρηξη.

Πρόκειται για εκείνους που υπέγραφαν άδειες και έκαναν εργασίες, ενώ γνώριζαν ότι υπάρχει παρανομία ή αδιαφόρησαν και δεν έλεγξαν σωστά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού:

-Υπάρχουν 4 μηχανικοί που έβαλαν την υπογραφή τους σε μια άδεια οικοδόμησης ενός κτηρίου που έβλεπαν ότι υπόγειο υπάρχει, αλλά στα χαρτιά είναι άφαντο

-Τουλάχιστον 2 μηχανικοί που υπέγραψαν για την επέκταση της μονάδας το 2018 και είδαν και πάλι ότι και το υπόγειο δεν υπάρχει στη μελέτη αλλά και παράνομες δεξαμενές υπάρχουν

-Υπάρχει ένας υδραυλικός, ο οποίος τοποθέτησε τις σωληνώσεις με παράτυπη διαδικασία χωρίς να ακολουθούνται τα μέτρα ασφαλείας για αγωγούς που διοχευτεύουν προπάνιο.

Τέλος, έχουν εντοπιστεί ευθύνες και για υπαλληλους της περιφέρειας και της πολεοδομίας για ελέγχους που δεν έγιναν .