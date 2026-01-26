Βιολάντα: Θρήνος για την τραγωδία μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα – Που στρέφονται οι έρευνες

Θρήνος επικρατεί στο πανελλήνιο μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα τα ξημερώματα της Δευτέρας 26/1.

Η φονική έκρηξη που οδήγησε στην πυρκαγιά στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις εργάτριες, ενώ μια ακόμη είναι αγνοούμενη. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό της. Στις έρευνες των συνεργείων της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, συνδράμουν και μηχανήματα έργου, προκειμένου οι αρχές να φτάσουν άμεσα στον εντοπισμό του πέμπτης γυναίκας που αγνοείται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4.00 της Δευτέρας σε πτέρυγα του εργοστασίου παραγωγής τροφίμων, κατά τη διάρκεια της νυκτερινής βάρδιας, ενώ μέσα βρίσκονταν 13 άτομα. Απ’ αυτά τα οκτώ άτομα απομακρύνθηκαν, ενώ πέντε γυναίκες αγνοούνταν και αναζητούνταν.

Η Βούλα Μπουκουβάλα

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του εργοστασίου έχει καταρρεύσει. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν επτά άτομα μεταξύ των οποίων και ένας πυροσβέστης, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο ΓΝ Τρικάλων και νοσηλεύτηκαν, για προληπτικούς λόγους, σε θαλάμους βραχείας νοσηλείας και έλαβαν το πρωί εξιτήριο. Η νεκροψία- νεκροτομή, καθώς και η ταυτοποίηση των σορών θα πραγματοποιηθεί στο ΓΝ Λάρισας.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 53 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, μια ομάδα της 8ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) και 9 βοηθητικά οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν δύο υδροφόρες της Π/Ε Τρικάλων.

Σε κατάσταση σοκ είναι η τοπική κοινωνία των Τρικάλων από αυτή την τραγωδία ενώ η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε ακόμα και σε γειτονικά χωριά, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων. Οι εργαζόμενοι την Κυριακή είχαν βρεθεί σε εκδήλωση για την πρωτοχρονιάτικη πίτα σε ταβέρνα της περιοχής. Οι συγγενείς των θυμάτων αμέσως μετά την τραγική είδηση έσπευσαν στον χώρο του τραγικού συμβάντος, προσπαθώντας να ενημερωθούν για την τύχη των δικών τους προσώπων.

Έλενα Κατσαρού

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ερευνα για τα αίτια της τραγωδίας

Από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, εξετάζεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε αρχικά από κάποια σπίθα ή θερμή εστία, ακόμη και από το άναμμα ενός διακόπτη. Αυτό φαίνεται να προκάλεσε ταχεία εξάπλωση της φλόγας μέσω των σωληνώσεων που υπέστησαν διαρροή, οδηγώντας σε εσωτερική έκρηξη στις σωληνώσεις και στους φούρνους του εργοστασίου.

Το σενάριο αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι οι δύο εξωτερικές δεξαμενές προπανίου, χωρητικότητας 9.000 λίτρων η κάθε μία, παρέμειναν ανέπαφες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως επισημαίνεται, η πίεση του προπανίου ήταν προς το εσωτερικό της επιχείρησης για την τροφοδοσία των φούρνων, με αποτέλεσμα να μην επηρεαστούν από το ωστικό κύμα της έκρηξης. Μία γυναίκα εργαζόμενη, που βρισκόταν στο εργοστάσιο, κατέθεσε ότι ξαφνικά ακούστηκε έκρηξη, χωρίς να έχει αντιληφθεί νωρίτερα φωτιά, η οποία έγινε ορατή στη συνέχεια.

Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήδη από το πρωί της Δευτέρας βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, το οποίο λαμβάνει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από την πυρκαγιά, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το τί συνέβη και να δώσει απαντήσεις στις αιτίες που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη. Οι απαντήσεις και διευκρινίσεις για όλα τα ερωτήματα θα δοθούν μετά την αυτοψία στο χώρο και την ολοκλήρωση των καταθέσεων, ενώ έχουν οριστεί και πραγματογνώμονες από την Αθήνα και συγκεκριμένα ένας ηλεκτρολόγος, ένας χημικός και ένας πυροτεχνουργός, οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματά τους μετά την έρευνα που θα πραγματοποιήσουν στο χώρο. Αναστασία Νάσιου

«Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βιολάντα: Την κήρυξη τριήμερου δημοτικού πένθους εισηγείται ο δήμαρχος Τρικκαίων

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλονισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε» σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση. Τα κόμματα με σχετικές ανακοινώσεις εκφράζουν τη βαθιά του θλίψη προς τα θύματα και τις οικογένειες τους, από την τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Τρίκαλα, ενώ έχουν αναβάλλει προγραμματισμένες εκδηλώσεις τους.

Επίσης, τριήμερο δημοτικό πένθος εισηγείται ο Δήμαρχος Τρικκαίων. Μετά τη ματαίωση της διά ζώσης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων λόγω της τραγωδίας που έπληξε την περιοχή, ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκος Σακκάς εισηγείται την κήρυξη τριήμερου δημοτικού πένθους στη μνήμη των πέντε θυμάτων. Η εισήγηση θα υποβληθεί στη διά περιφοράς συνεδρίαση του Σώματος, που προγραμματίστηκε για την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, αντί της διά ζώσης συνεδρίασης.