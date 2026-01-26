Βιολάντα: Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές για τη φονική έκρηξη – Αναπτύχθηκαν θερμοκρασίες άνω των 1.000 βαθμών Κελσίου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρμόδιων Αρχών για την έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες.

Η κατάσβεση της φωτιάς συνεχίζεται, καθώς παρά το γεγονός ότι δεν εντοπίζεται πλέον ενεργή εστία, το θερμικό φορτίο παραμένει τεράστιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν στο σημείο ξεπέρασαν τους 1.000 βαθμούς Κελσίου, επίπεδο στο οποίο λιώνει ακόμη και ο χάλυβας.

Ερευνα για τα αίτια της τραγωδίας

Από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, εξετάζεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε αρχικά από κάποια σπίθα ή θερμή εστία, ακόμη και από το άναμμα ενός διακόπτη. Αυτό φαίνεται να προκάλεσε ταχεία εξάπλωση της φλόγας μέσω των σωληνώσεων που υπέστησαν διαρροή, οδηγώντας σε εσωτερική έκρηξη στις σωληνώσεις και στους φούρνους του εργοστασίου.

Το σενάριο αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι οι δύο εξωτερικές δεξαμενές προπανίου, χωρητικότητας 9.000 λίτρων η κάθε μία, παρέμειναν ανέπαφες.

Όπως επισημαίνεται, η πίεση του προπανίου ήταν προς το εσωτερικό της επιχείρησης για την τροφοδοσία των φούρνων, με αποτέλεσμα να μην επηρεαστούν από το ωστικό κύμα της έκρηξης.

Μία γυναίκα εργαζόμενη, που βρισκόταν στο εργοστάσιο, κατέθεσε ότι ξαφνικά ακούστηκε έκρηξη, χωρίς να έχει αντιληφθεί νωρίτερα φωτιά, η οποία έγινε ορατή στη συνέχεια.

Τι συμβαίνει με την πέμπτη αγνοούμενη

Όσον αφορά τις απανθρακωμένες σορούς, μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τέσσερις, ενώ κατά τις έρευνες βρέθηκαν και ανθρώπινα μέλη. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν τα μέλη αυτά ανήκουν στις τέσσερις σορούς ή αν πρόκειται για τη γυναίκα που εξακολουθεί να αγνοείται.

Απαντήσεις αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική υπηρεσία της Λάρισας, όπου έχουν μεταφερθεί τόσο οι σοροί, όσο και τα ανθρώπινα μέλη που βρέθηκαν.

Το προφίλ των θυμάτων

Ένα από τα θύματα είναι η Βούλα Μπουκουβάλα, που είναι μια μητέρα τριών παιδιών και έχασε τόσο απρόσμενα τη ζωή της, ενώ στο πένθος βυθίστηκε και η οικογένεια της 45χρονης Έλενας Κατσαρού, η οποία αφήνει πίσω της ένα 13χρονο αγόρι. Η Βούλα Μπουκουβάλα

Μάλιστα, η τελευταία δούλευε εναλλάξ με τη μητέρα της στο ίδιο εργοστάσιο, προκειμένου να μπορεί να είναι με το παιδί της το πρωί, ενώ το βράδυ ήταν στη δουλειά της.

Έλενα Κατσαρού

Από εκεί και πέρα, θύμα της ανείπωτης τραγωδίας είναι και η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη από το Γαρδίκι Τρικάλων αφήνοντας πίσω της δυο παιδιά, ενώ στο παρελθόν διατηρούσε και καφέ στην περιοχή πριν πιάσει δουλειά στην «Βιολάντα».

Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη