Έκρηξη στη «Βιολάντα»: Προφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης – Η μαραθώνια απολογία και οι σοβαρές παραλείψεις που καταγράφει το πόρισμα της ΔΑΕΕ

Προφυλακιστέος κρίθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης (18.02) ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους στην ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στις 26 Ιανουαρίου.

Η απολογία του ενώπιον του ανακριτή διήρκεσε σχεδόν πέντε ώρες και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 19:30, με ανακριτή και εισαγγελέα να αποφασίζουν τελικά την προσωρινή του κράτηση. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στον 5ο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου, σε κλίμα έντασης και με ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον.

«Τα παιδιά μου έπαιζαν εκεί – Δεν γνώριζα»

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον ιδιοκτήτη παρουσιάστηκαν βίντεο και φωτογραφίες από τον χώρο της τραγωδίας. Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε συγκλονισμένος, υποστηρίζοντας πως αγνοούσε την ύπαρξη κινδύνου και επισημαίνοντας ότι στον συγκεκριμένο χώρο έπαιζαν ακόμη και τα παιδιά του.

Φιλικό του πρόσωπο είχε νωρίτερα αναφέρει πως ο επιχειρηματίας δεν γνώριζε τι ακριβώς είχε συμβεί, τονίζοντας ότι είχε αναθέσει σε συνεργάτες του, με «λευκή επιταγή», την ευθύνη για μελέτες και τεχνικές εργασίες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υπέδειξε πρόσωπα που είχαν υπογράψει σχετικές μελέτες και φέρονται να είχαν την ευθύνη για ζητήματα ασφαλείας, ενώ ανέφερε πως το ζήτημα της έντονης οσμής στον χώρο έφτασε σε εκείνον με μεγάλη καθυστέρηση.

Οι παραλείψεις που καταγράφει το πόρισμα της ΔΑΕΕ

Ιδιαίτερα επιβαρυντικά εμφανίζονται τα ευρήματα του πορίσματος της ΔΑΕΕ. Όπως καταγράφεται, οι δεξαμενές του εργοστασίου δεν διέθεταν σύστημα καταιονισμού κατά τον χρόνο της έκρηξης.

Ωστόσο, σε φωτογραφικό υλικό του 2024 αποτυπώνεται η ύπαρξη σχετικού συστήματος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διακριβωθεί πότε και υπό ποιες συνθήκες αφαιρέθηκε.

Παράλληλα, εντοπίστηκε αποσυνδεδεμένη ηλεκτροβάνα σε τμήμα του δικτύου σωληνώσεων που υπεργειωνόταν εξωτερικά του κτιρίου 2.

Σύμφωνα με το πόρισμα, καλώδιο κρεμόταν από τη συσκευή, η οποία, εφόσον λειτουργούσε, θα μπορούσε να διακόψει αυτόματα την παροχή σε περίπτωση διαρροής. Η αποσύνδεσή της, όπως επισημαίνεται, καθιστούσε αδύνατη μια τέτοια διακοπή.

Στο ίδιο πόρισμα σημειώνεται ότι για τον υπόγειο χώρο όπου σημειώθηκε η συσσώρευση του εύφλεκτου αερίου δεν προκύπτει, βάσει των κατασχεθέντων εγγράφων, η ύπαρξη νόμιμης οικοδομικής άδειας ανέγερσης.

Η αυτοψία των πραγματογνωμόνων ξεκίνησε στις 09:30 το πρωί της 5ης Φεβρουαρίου 2026 και ολοκληρώθηκε στις 08:00 το πρωί της 12ης Φεβρουαρίου. Από τα ευρήματα προκύπτει ότι υπήρχαν διάτρητα σημεία στο δίκτυο παροχής αερίου, ενώ η οσμή που γινόταν παροδικά αντιληπτή στο κτίριο 2 της Β΄ πτέρυγας είχε εντοπιστεί ήδη από πριν τα Χριστούγεννα, ή ακόμη και μήνες νωρίτερα.

Παρά τις σχετικές αναφορές εργαζομένων, σύμφωνα με το πόρισμα, δεν φαίνεται να ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα ελέγχου και αποκατάστασης, ενώ υπήρξαν διαβεβαιώσεις πως η οσμή δεν οφειλόταν σε υγραέριο.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση παραμένουν ραγδαίες, με τη Δικαιοσύνη να καλείται πλέον να ρίξει πλήρες φως στα αίτια της τραγωδίας.