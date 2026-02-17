Ώρα απολογίας για τον ιδιοκτήτη της “Βιολάντα”, τι θα υποστηρίξει – Πιθανά νέα εντάλματα σύλληψης

Επιμέλεια: Ντία Μούλου

Ενώπιον του ανακριτή Τρικάλων απολογείται σήμερα το πρωί ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες.

Ο κατηγορούμενος, μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος του και τη σύλληψή του, βάσει του πορίσματος της ΔΑΕΕ, θα κληθεί να απαντήσει για τα κενά ασφαλείας και τις παραλείψεις, Δεν αποκλείεται πάντως οι δικηγόροι του να ζητήσουν και νέα 48ωρη αναβολή, επικαλούμενοι το μεγάλο μέγεθος της δικογραφίας.

Σύμφωνα με τον ANT1, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» αναμένεται να ισχυριστεί πως είναι ένας άνθρωπος που είναι στη διεύθυνση μια εταιρίας που έχει πολύ μεγάλο τζίρο και δεν μπορεί αυτός να ασχολείται με τα τεχνικά, τα ηλεκτρολογικά και τα μηχανικά μέρη και ότι για αυτά τα θέματα υπάρχουν άνθρωποι, πολιτικοί μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, οι οποίοι έχουν βάλει τις υπογραφές και τις σφραγίδες τους.

Για τον μοιραίο σωλήνα από τον οποίο προήλθε η διαρροή, ο επιχειρηματίας -όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1- αναμένεται να ισχυριστεί πως ήταν προβληματικός και να υποστηρίξει ότι κάποιοι άλλοι έκαναν τη μελέτη, την επίβλεψη και έβγαλαν την άδεια για το συγκεκριμένο υλικό.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, που επικαλείται κύκλους του επιχειρηματία ο ίδιος αναμένεται να ισχυριστεί πως δεν έχει κάνει καμία παρανομία και πως δεν παραβίασε κανέναν νόμο. Αναμένεται ακόμα να επικαλεστεί συνεργασίες με ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι υπέγραφαν τις άδειες.

Μάλιστα, οι δικηγόροι που έχουν αναλάβει την υπεράσπισή του δεν αποκλείεται να ζητήσουν να ελεγχθούν και να καταθέσουν όσοι υπέγραψαν μηχανολογικές μελέτες, αλλά και μελέτες πυροπροστασίας, καθώς και ό,τι άδειες υπάρχουν σε βάθος δεκαετίας. Σημαντική θεωρείται και η κατάθεση του τεχνικού εγκατάστασης υγραερίου.

Πάντως, το βασικό ερώτημα που θα τεθεί από τον Ανακριτή στον ιδιοκτήτη θα είναι το γιατί ενώ γνώριζε για την περίεργη οσμή δεν έκανε τίποτα.

Πιθανά νέα εντάλματα σύλληψης

Εν τω μεταξύ, όπως μετέδωσε το Star, τουλάχιστον επτά ακόμα πρόσωπα αναφέρονται στη δικογραφία που έχει υποβληθεί για τη φονική έκρηξη.

Πρόκειται για εκείνους που υπέγραφαν άδειες και έκαναν εργασίες, ενώ γνώριζαν ότι υπάρχει παρανομία ή αδιαφόρησαν και δεν έλεγξαν σωστά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού:

-Υπάρχουν 4 μηχανικοί που έβαλαν την υπογραφή τους σε μια άδεια οικοδόμησης ενός κτηρίου που έβλεπαν ότι υπόγειο υπάρχει, αλλά στα χαρτιά είναι άφαντο

-Τουλάχιστον 2 μηχανικοί που υπέγραψαν για την επέκταση της μονάδας το 2018 και είδαν και πάλι ότι και το υπόγειο δεν υπάρχει στη μελέτη αλλά και παράνομες δεξαμενές υπάρχουν

-Υπάρχει ένας υδραυλικός, ο οποίος τοποθέτησε τις σωληνώσεις με παράτυπη διαδικασία χωρίς να ακολουθούνται τα μέτρα ασφαλείας για αγωγούς που διοχευτεύουν προπάνιο.

Τέλος, έχουν εντοπιστεί ευθύνες και για υπαλληλους της περιφέρειας και της πολεοδομίας για ελέγχους που δεν έγιναν .

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας του δεύτερου εργοστασίου

Παράλληλα με τις εξελίξεις για την τραγωδία στο εργοστάσιο των Τρικάλων, εντοπίζονται ελλείψεις και σε άλλες εγκαταστάσεις ιδοκτησίας του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα».

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, έπειτα από αυτοψία που πραγματοποίησε την περασμένη Πέμπτη στον χώρο του δεύτερου εργοστασίου, εντόπισε σοβαρά κενά ασφαλείας στις εγκαταστάσεις, καθώς δεν υπήρχαν πιστοποιητικά ελέγχου δεξαμενών, αλλά και ούτε πιστοποιητικό ελέγχου πυροπροστασίας.

Για τον λόγο αυτό, διέταξε την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του εργοστασίου στους Ταξιάρχες, την ώρα που η διοίκηση ανακοίνωσε το κλείσιμο της μονάδας παραγωγής μέχρι νεοτέρας.

Επιπλέον, σύμφωνα με το MEGA, ήδη στον εξωτερικό χώρο του δεύτερου εργοστασίου έχουν αρχίσει σκαπτικές εργασίες και έχει ανοιχτεί ήδη μία τρύπα μικρού βάθους, αλλά μεγάλου μήκους.

Χθες μάλιστα στο σημείο μετέβη και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για να κάνει έλεγχο πυρασφάλειας στις εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το «Vita Free», όπως ονομάζεται η δεύτερη μονάδα παραγωγής, η επιχείρηση ενημερώνει: «Από αύριο 16/02/2026, το εργοστάσιό μας δεν θα λειτουργήσει προσωρινά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες. Η επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών».