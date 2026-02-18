Βιολάντα: Οι νέες παρατυπίες και η κατάθεση του υδραυλικού που αλλάζουν τα δεδομένα – “Ψάχνουμε να βρούμε τι είναι νόμιμο”

Μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι αποκαλύψεις για την μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα», με τον ιδιοκτήτη να καλείται σήμερα Τετάρτη 18/2 να δώσει εξηγήσεις για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο οι πέντε εργαζομένες.

Ο Κωνσταντίνος Τζωρτζιώτης, ύστερα από τη νέα προθεσμία που πήρε, είναι προγραμματισμένο να περάσει το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Τρικάλων στις 13:00 προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή, την ώρα που οι αποκαλύψεις για παραλείψεις και παρατυπίες διαδέχονται η μία την άλλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιχειρηματίας κατά την απολογία του αναμένεται να μετακυλήσει τις ευθύνες στους τεχνικούς συμβούλους, τους μηχανικούς που υπέγραψαν τα τοπογραφικά διαγράμματα και όσους πραγματοποίησαν τις αυτοψίες, υποστηρίζοντας πως οι αρμόδιοι δεν είχαν εντοπίσει τη διαρροή που προκάλεσε την έκρηξη.

Από την πλευρά του, βέβαια, ο δικηγόρος των οικογενειών των θυμάτων, Χρήστος Πατούνας, κάνει λόγο για «καταλυτικά στοιχεία» σε μια δικογραφία που υπερβαίνει τις 1.500 σελίδες, τονίζοντας πως ο ιδιοκτήτης «γνώριζε τα πάντα».

Την ίδια ώρα, οι έλεγχοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας οδήγησαν στο σφράγισμα του εργοστασίου στη Φαρκαδόνα λόγω σοβαρών ελλείψεων στα πιστοποιητικά πυροπροαστασίας, ενώ προς λουκέτο οδεύει και το τρίτο εργοστάσιο του ομίλου στο Μακρυχώρι Λάρισας.

Στο φως νέες παρατυπίες στα εργοστάσια της «Βιολάντα»

Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εντόπισαν και δεύτερο αδήλωτο υπόγειο στο μοιραίο εργοστάσιο και βρίσκεται σε χώρο δίπλα από το κτίριο όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη.

Ο χώρος αυτός έχει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έκταση περίπου 800 τετραγωνικών μέτρων. Μάλιστα, η επιφάνεια είναι διπλάσια από το μοιραίο «υπόγειο-φάντασμα».

Οι Αρχές είχαν ήδη εντοπίσει στον περιβάλλοντα χώρο του ίδιου κτιρίου δύο αδήλωτες υπόγειες δεξαμενές, ενώ οι ερευνητές βρήκαν πυροσβεστήρες και ανιχνευτές πυρασφάλειας, που, σύμφωνα με εκτίμηση στελεχών της ΔΑΕ, τοποθετήθηκαν πολύ πρόσφατα.

Μάλιστα, εξετάζεται αν η τοποθέτηση έγινε ακόμη και μετά την έκρηξη, καθώς οι ανιχνευτές τοποθετήθηκαν στο κτίριο χωρίς να συνδεθούν.

Πηγή με γνώση της έρευνας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Και στα τρία εργοστάσια ψάχνουμε να βρούμε τι είναι νόμιμο».

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει και η λειτουργία του τρίτου εργοστασίου στη Λάρισα, που κι αυτό ίσως οδηγηθεί σε ανάκληση.

Εκεί εντοπίστηκε μια αποθήκη 300-400 τ.μ. που δεν αναφερόταν στη μελέτη πυρασφάλειας, ενώ δεν υπήρχαν τα απαιτούμενα μέτρα πυροπροστασίας. Επιπλέον, η αποθήκη αυτή δεν εμφανίζεται καν στα πολεοδομικά σχέδια του εργοστασίου.

Τα νέα αυτά αποκαλυπτικά στοιχεία αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να οδηγήσουν σε νέες διώξεις και κατά των μηχανικών που υπέβαλαν τις σχετικές μελέτες.

Οι μαρτυρίες για την έντονη οσμή και η κατάθεση του υδραυλικού

Υδραυλικός του εργοστασίου φέρεται να κατέθεσε ότι είχε ενημερώσει τόσο τον υπεύθυνο παραγωγής όσο και τον ιδιοκτήτη για τη δυσοσμία.

Όπως υποστήριξε, ειδικός που κλήθηκε να ελέγξει την εγκατάσταση δεν εντόπισε τότε παρουσία υγραερίου και του είχε ζητηθεί να αποδίδει τη μυρωδιά σε βόθρους «μέχρι να διαπιστωθεί τι έχει συμβεί».

Ο ίδιος φέρεται ακόμη να ανέφερε ότι πριν από οκτώ χρόνια του είχε ανατεθεί η εγκατάσταση νέας γραμμής προπανίου, παρότι, όπως σημείωσε, δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια εγκαταστάτη αερίου.

Ο τεχνικός φέρεται να υποστήριξε πως του ζητήθηκε να συνδέσει δεξαμενή προπανίου 5.000 λίτρων με το κτίριο μέσω ενός απλού σωλήνα σε χαντάκι. Όταν πρότεινε τη θωράκιση του αγωγού με μπετόν και τη δημιουργία φρεατίου ελέγχου, ο ιδιοκτήτης φέρεται να του απάντησε: «Εγώ είμαι το αφεντικό… βάλε τον σωλήνα και είμαι εγώ υπεύθυνος».

Από την πλευρά του, εργαζόμενος που εκτελούσε χρέη ηλεκτρολόγου υποστήριξε ότι ο σπινθήρας που πυροδότησε την έκρηξη θα μπορούσε να προκληθεί κατά την ενεργοποίηση ρελέ φορτίου, επισημαίνοντας ότι ο εξοπλισμός δεν ήταν αντιεκρηκτικού τύπου.

Σύμφωνα με τις περισσότερες μαρτυρίες, η έντονη οσμή υπήρχε επί μήνες, χωρίς να ληφθούν, όπως καταγγέλλεται, τα απαραίτητα μέτρα.

Εργαζόμενοι ανέφεραν πως τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την ισχυρή έκρηξη, η οσμή αερίου ήταν τόσο έντονη που τους προκαλούσε δάκρυα, οι οποίοι είχαν ενημερώσει τη διοίκηση, λαμβάνοντας όμως οδηγίες απλώς να ρίξουν «καθαριστικά» στην αποχέτευση.

Νέα βίντεο από τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

Εν τω μεταξύ, το φως της δημοσιότητας είδαν νέα βίντεο από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, από την οποία σκοτώθηκαν πέντε εργαζόμενοι.

Τα βίντεο που προβλήθηκαν στην εκπομπή Live News του Mega δείχνουν το εργοστάσιο να τυλίγεται γρήγορα στις φλόγες και να ακολουθεί και ωστικό κύμα.

Συγκεκριμένα, στα πλάνα φαίνεται η λάμψη που προκλήθηκε από την έκρηξη, από την οποία ξέσπασε φωτιά εντός του εργοστασίου.

Σε ένα από τα βίντεο φαίνεται ένα μικρό φως μόλις λίγα μέτρα μακριά από το σημείο της έκρηξης. Πρόκειται για τον φύλακα του εργοστασίου που είχε βάρδια εκείνο το βράδυ και όπως ο ίδιος είπε: «Θα μπορούσα να είμαι ανάμεσα στους νεκρούς».

Στο πλευρό του ιδιοκτήτη εργαζόμενοι της Βιολάντα

Τη στήριξή τους στον ιδιοκτήτη της Βιολάντα εξέφρασαν οι 256 εργαζόμενοι της μπισκοτοβιομηχανίας στα Τρίκαλα.

Υπενθυμίζεται ότι χθες κατά την έξοδο του Κωνσταντίνου Τζωρτζιώτη από τα δικαστήρια, μερίδα εργαζομένων τον χειροκροτούσε και τον επευφημούσε.

Οι 256 εργαζόμενοι λένε, μεταξύ άλλων, για τον εργοδότη τους που είναι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη για την τραγωδία με τις πέντε νεκρές εργάτριες, ότι «η πόρτα του γραφείου του δεν ήταν απλώς ανοιχτή για εμάς, ήταν ένας χώρος στον οποίο μπορούσαμε να μπούμε χωρίς φόβο, να μιλήσουμε ελεύθερα, να ακουστούμε».

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Οι τελευταίες ημέρες είναι εξαιρετικά βαριές για όλους μας. Πάνω απ’ όλα στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που επλήγησαν και στις οικογένειές τους.

Ως εργαζόμενοι που συνεργαζόμαστε καθημερινά επί χρόνια με τον κύριο Κώστα, αισθανόμαστε την ανάγκη να μιλήσουμε για αυτό που εμείς γνωρίζουμε.

Γνωρίζουμε έναν άνθρωπο που στάθηκε δίπλα μας όχι μόνο ως εργοδότης, αλλά ως συνοδοιπόρος στις δύσκολες και απαιτητικές στιγμές.

Έναν άνθρωπο που επένδυσε στην επιχείρηση και στους ανθρώπους της με πίστη και προσωπικό ενδιαφέρον.

Η πόρτα του γραφείου του δεν ήταν απλώς ανοιχτή για εμάς, ήταν ένας χώρος στον οποίο μπορούσαμε να μπούμε χωρίς φόβο, να μιλήσουμε ελεύθερα, να ακουστούμε.

Πολλοί από εμάς εργαζόμαστε εδώ επί δεκαετίες και γνωρίζουμε από κοντά τον χαρακτήρα και τις αξίες του.

Δεν μας ανήκει η κρίση των νομικών ζητημάτων, αυτή ανήκει αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη. Όμως θεωρούμε καθήκον μας να πούμε ότι η δημόσια εικόνα που παρουσιάζεται δεν ταυτίζεται με την καθημερινή μας εμπειρία. Παραμένουμε ενωμένοι και συνεχίζουμε με υπευθυνότητα και αξιοπρέπεια.

Την ανακοίνωση αυτή προσυπογράφουμε 256 εργαζόμενοι της ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ. Τρίκαλα 17.02.2026».