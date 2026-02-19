Βιολάντα: Ντοκουμέντα που «καίνε» τον ιδιοκτήτη – Γνώριζε για τις παρανομίες

Ότι δεν γνώριζε για τις παραλείψεις στις εγκαταστάσεις οι οποίες οδήγησαν σε έκρηξη και στον θάνατο πέντε εργαζομένων είπε ο προφυλακισμένος ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα», Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης.

Μάλιστα προσπάθησε να ρίξει την ευθύνη στους συνεργάτες του, λέγοντας ότι είχε δώσει «λευκή επιταγή» για μελέτες και εργασίες. Ωστόσο με έγγραφα αποδεικνύεται ότι γνώριζε πολλούς μήνες νωρίτερα ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» ότι υπήρχαν προβλήματα στις εγκαταστάσεις.

Το LiveNews έφερε στη δημοσιότητα έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται παρατηρήσεις και προτάσεις εταιρείας που έγιναν στον ιδιοκτήτη, με στόχο να βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις υγραερίου του εργοστασίου. Το πρώτο έγγραφο είναι από τον Ιούλιο του 2025.

Βιολάντα: Ο ιδιοκτήτης θεώρησε υψηλό το κόστος επισκευών

Στο συγκεκριμένο έγγραφο η εταιρεία αναφέρει τις προτάσεις της για τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, επισημαίνοντας ότι κάποιες επισκευές επιβάλλονται από τη νομοθεσία. Μεταξύ άλλων η εταιρεία επισημαίνει ότι δεν είναι σύμφωνο το υλικό κατασκευής δικτύου, ενώ στο έγγραφο αναφέρονται και οι δεξαμενές.

Με απλά λόγια, στο έγγραφο του έλεγαν από την εταιρεία, τι είναι παράνομο και τι πρέπει να διορθωθεί στο δίκτυο με το προπάνιο. Για τις εργασίες, η συγκεκριμένη εταιρεία, ζητούσε 32.000 ευρώ.

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» θεώρησε υψηλό το κόστος και ζήτησε νέα προσφορά, η οποία έγινε στις 10 Οκτωβρίου 2025.

Οι άνθρωποι στην καινούργια προσφορά τόνισαν ότι έπρεπε να γίνουν αλλαγές οπωσδήποτε, καθώς υπήρχαν θέματα στο εργοστάσιο, αναφέροντας πρώτο το θέμα του δικτύου.

Αν και η δεύτερη προσφορά για τις απαραίτητες εργασίες ήταν αυτή τη φορά 22.000 ευρώ, ο ιδιοκτήτης αποφάσισε και πάλι, να μην κάνει τίποτα.

Βιολάντα: Έφεση στην απόφαση προφυλάκισης θα καταθέσει ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου

Έτοιμος να κάνει έφεση στην απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκιση του είναι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Συγκεκριμένα, ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη του εργοστασίου της Βιολάντα μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό των Τρικάλων «Ζυγός» τόνισε πως δεν υπήρξε δόλος από τον εντολέα του και ότι είναι «συγκλονισμένος από το αποτέλεσμα της έκρηξης και ουδέποτε γνώριζε ότι υπάρχει έστω και ένα μικρό ενδεχόμενο έκρηξης, ούτε ότι υπήρχε διαρροή προπανίου και ότι είχε διαβρωθεί κάποιος υπόγειος σωλήνας».

Βιολάντα: Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης, σε ποιους έριξε την ευθύνη

Στις φυλακές Τρικάλων οδηγείται ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», ο οποίος χθες Τετάρτη 18/2 κρίθηκε προφυλακιστέος, μετά την πολύωρη απολογία του, για τη φονική έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Κατά τη διάρκεια της πεντάωρης απολογίας του ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης δεν έπεισε με τις εξηγήσεις που έδωσε για τις εγκληματικές παραλείψεις στο εργοστάσιο των Τρικάλων, ενώ αποποιήθηκε την ευθύνη της γνώσης για όλα όσα γίνονταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επέρριψε τις ευθύνες στους υπεύθυνους για την εκπόνηση των τοπογραφικών και των μελετών, τους εργολάβους που υλοποιούσαν τα έργα, και τους ειδικούς που πραγματοποίησαν τις αυτοψίες, χωρίς να εντοπίσουν την διαρροή προπανίου στις εγκαταστάσεις.

Ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, δήλωσε συγκλονισμένος από την έκρηξη που κόστισε τη ζωή στις πέντε υπαλλήλους του και ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε πως υπήρχε αυτός ο κίνδυνος και ότι στον χώρο αυτό έπαιζαν τα παιδιά του.

Ο κ. Τζιωρτζιώτης φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είναι ένας άνθρωπος που διαχειρίζεται και διευθύνει μία επιχείρηση με πολύ μεγάλο τζίρο και δεν θα μπορούσε να έχει γνώση για τα τεχνικά ζητήματα.

Γι’ αυτόν τον λόγο είχε συνεργάτες γύρω του, μηχανολόγους μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς και ηλεκτρολόγους που έκαναν αυτή τη δουλειά. Όσον αφορά στην έντονη οσμή για την οποία έχουν καταθέσει πολλοί εργαζόμενοι στο εργοστάσιο, φέρεται να είπε ότι έφτασε πολύ αργά στα αυτιά του το θέμα.

Επίσης, δήλωσε ότι θα στηρίξει τις οικογένειες των θυμάτων μέχρι τέλους, όπως και τους υπόλοιπους εργαζόμενους.

Μάλιστα, φίλος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος μιλήσε στους δημοσιογράφους, δήλωσε πως ο ίδιος του είχε αναφέρει ότι δεν είχε ιδέα για το τι ακριβώς είχε γίνει και πως είχε δώσει λευκή επιταγή σε συνεργάτες του για να κάνουν όλες τις μελέτες και όλες τις εργασίες.

Μετά την απόφαση για την προφυλάκισή του, οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων, ενώ σήμερα Πέμπτη 19/2 αναμένεται να πάρει το δρόμο για τις φυλακές.

Το πόρισμα – κόλαφος για το μοιραίο εργοστάσιο της «Βιολάντα»

Ιδιαίτερα επιβαρυντικά είναι και τα ευρήματα του πορίσματος της ΔΑΕΕ, εκτός από τις καταθέσεις των εργαζομένων της μπισκοτοβιομηχανίας.

Σύμφωνα με το πόρισμα, οι δεξαμενές του εργοστασίου δεν διέθεταν σύστημα καταιονισμού κατά τον χρόνο της έκρηξης.

Ωστόσο, σε φωτογραφικό υλικό του 2024 αποτυπώνεται η ύπαρξη σχετικού συστήματος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διακριβωθεί πότε και υπό ποιες συνθήκες αφαιρέθηκε.

Παράλληλα, εντοπίστηκε αποσυνδεδεμένη ηλεκτροβάνα σε τμήμα του δικτύου σωληνώσεων που υπεργειωνόταν εξωτερικά του κτιρίου 2.

Όπως αναφέρει το πόρισμα, καλώδιο κρεμόταν από τη συσκευή, η οποία, εφόσον λειτουργούσε, θα μπορούσε να διακόψει αυτόματα την παροχή σε περίπτωση διαρροής. Η αποσύνδεσή της, όπως επισημαίνεται, καθιστούσε αδύνατη μια τέτοια διακοπή.

Στο ίδιο πόρισμα σημειώνεται ότι για τον υπόγειο χώρο όπου σημειώθηκε η συσσώρευση του εύφλεκτου αερίου δεν προκύπτει, βάσει των κατασχεθέντων εγγράφων, η ύπαρξη νόμιμης οικοδομικής άδειας ανέγερσης.

Επίσης, από την αυτοψία των εμπειρογνωμόνων προέκυψε ότι υπήρχαν διάτρητα σημεία στο δίκτυο παροχής αερίου, ενώ η οσμή που γινόταν παροδικά αντιληπτή στο κτίριο 2 της Β΄ πτέρυγας είχε εντοπιστεί ήδη από πριν τα Χριστούγεννα, ή ακόμη και μήνες νωρίτερα.

Παρά τις αναφορές εργαζομένων, σύμφωνα με το πόρισμα, δεν φαίνεται να ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα ελέγχου και αποκατάστασης, ενώ υπήρξαν διαβεβαιώσεις πως η οσμή δεν οφειλόταν σε υγραέριο.