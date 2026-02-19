Βιολάντα: “Γνώριζε και σχεδίασε τα πάντα” λέει για τον ιδιοκτήτη ο δικηγόρος οικογενειών θυμάτων

Για την προφυλάκιση του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, τοποθετήκε ο δικηγόρος Χρήστος Πατούνας, που εκπροσωπεί δύο από τις οικογένειες των θυμάτων της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα.

Ο κ. Τζιωρτζιώτης κρίθηκε την Τετάρτη 18/2 προφυλακιστέος, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μετά τη μαραθώνια απολογία του, καθώς οι εξηγήσεις του δεν έπεισαν.

«Η απόφαση είναι απόλυτα σωστή και τεκμηριωμένη. Όσα παρουσιάστηκαν προκύπτουν από έγγραφα και εκθέσεις. Συνεπώς, ο άνθρωπος αυτός τα είχε όλα σκεφθεί, σχεδιάσει, τα γνώριζε και με τον τρόπο αυτό οργάνωσε όλες αυτές τις παρατυπίες που οδήγησαν σε αυτή την καταστροφή» σχολίασε ο κ. Πατούνας.

Όσον αφορά στον ισχυρισμό του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» πως στο εργοστάσιο ήταν η οικογένεια και τα παιδιά του και πως άλλοι ήταν οι υπεύθυνοι για την ασφάλεια, απάντησε πως: «Εδώ έχουμε μια προσφορά του Ιουλίου 2025 που περιγράφονται οι εργασίες που έπρεπε να γίνουν σχετικά με τον χαλύβδινο αγωγό του αερίου, όπως επίσης και με τις δεξαμενές. Η προσφορά αυτή περιγράφει γιατί θα έπρεπε να έχουν γίνει όλες αυτές οι εργασίες στις εγκαταστάσεις, περιγράφει επίσης τον τρόπο που θα γίνουν, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και φυσικά το ποσό που θα δοθεί. Επειδή αναφέρεται ρητά στον χαλύβδινο σωλήνα και πως πρέπει να επιδιορθωθεί, προφανώς είχαν σκάψει και είχαν δει ότι ο σωλήνας αυτός έχρηζε οπωσδήποτε αντικατάστασης. Απέρριψε την προσφορά αυτή για καθαρά οικονομικούς λόγους και οδηγηθήκαμε εδώ. Όλα τα γνώριζε, όλα τα σχεδίασε, είναι ένας άνθρωπος που λειτουργούσε με τρόπο ιδιαίτερα συγκεντρωτικό και υπάρχουν και παρατυπίες στην επιχείρηση αυτή. Εχω ακούσει και για τις άλλες δύο επιχειρήσεις του ότι και εκείνες είχαν παράνομες κινήσεις».

Για τις ευθύνες άλλων προσώπων, ο δικηγόρος δήλωσε: «Θα πρέπει να διερευνηθούν οι ευθύνες όλων των εμπλεκομένων προσώπων. Στις 19 Ιανουαρίου 2025 είχε δοθεί προσωρινή άδεια στην επιχείρηση να μετατοπίσει κατά δύο μέτρα τις δεξαμενές και με τον τρόπο αυτό θα αποκαλύπτονταν ο σάπιος σωλήνας ο οποίος θα αντικαθίσταντο και δεν θα γινόταν το τρομερό ατύχημα. 13 μήνες αργότερα, έρχονται οι ίδιοι οι υπάλληλοι της διέυθυνσης Ανάπτυξης των Τρικάλων και με δύο-τρεις λέξεις κάνουν κάποια δήθεν αυτοψία και διαπιστώνουν ότι όλα έχουν καλώς και πως αυτές οι δεξαμενές που έπρεπε να μετακινηθούν , τώρα ξαφνικά δεν χρειάζεται. Χωρίς να δικαιολογούν, απλά αναφέρουν ότι όλα είναι σύννομα. Αυτοί οι άνθρωποι γνωμάτευσαν ψευδώς και ευθύνονται φυσικά εξίσου για το δυστύχημα με όλους τους υπόλοιπους».