Βιολάντα: Νέο βίντεο καταγράφει δύο εκρήξεις στο εργοστάσιο την μοιραία νύχτα

Σημειώθηκαν με διαφορά 6 δευτερολέπτων

Βιολάντα: Νέο βίντεο καταγράφει δύο εκρήξεις στο εργοστάσιο την μοιραία νύχτα
DEBATER NEWSROOM

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες τις έκρηξης στο εργοστάστιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα την περασμένη Δευτέρα.

Σε βίντεο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το trikalaola.gr, φαίνεται ότι σημειώθηκαν δύο εκρήξεις που είχαν αποτέλεσμα να στείλουν στον θάνατο 5 γυναίκες που εργάζονταν στο εργοστάσιο την ημέρα του δυστυχήματος.

Καταγράφεται η αρχική έκρηξη μικρή και μετά από 6 δευτερόλεπτα εκδηλώνεται μία άλλη δεύτερη έκρηξη – ανάφλεξη όπου δείχνει να είναι παρατεταμένη εξηγώντας ίσως το γεγονός ότι η φωτιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα και κατέστρεψε το κτίριο ολοσχερώς.

Να σημειωθεί ότι τα πρώτα ευρήματα στα Τρίκαλα έκαναν λόγο για διαρροή προπανίου που είχε ξεκινήσει πριν από μήνες. Μάλιστα, εργαζόμενοι της εταιρείας Βιολάντα φαίνεται να ανέφεραν στον προϊστάμενό τους την οσμή αερίου.

