«Βιολάντα»: Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε δύο διαδοχικές εκρήξεις σε διάστημα 6 δευτερολέπτων – Εισαγγελική έρευνα για την τραγωδία

Την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες, νέο βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το υλικό που έδωσε στη δημοσιότητα το MEGA, κάμερα ασφαλείας σε απόσταση περίπου επτά χιλιομέτρων από το εργοστάσιο καταγράφει δύο διαδοχικές εκρήξεις.

Η πρώτη είναι η αρχική, ενώ έξι δευτερόλεπτα αργότερα ακολουθεί δεύτερη, πιο παρατεταμένη έκρηξη – ανάφλεξη.

Το βίντεο προσθέτει νέα στοιχεία στο παζλ των ερευνών, καθώς οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Η Περιφέρεια είχε διαπιστώσει από το 2020 λάθη στις δεξαμενές προπανίου

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε εντοπίσει από το 2020 σοβαρές παραβάσεις στις δεξαμενές προπανίου του εργοστασίου της «Βιολάντα», ενώ παράλληλα προκύπτει ότι υπόγειος χώρος του κτιρίου δεν είχε δηλωθεί ποτέ στις αρμόδιες αρχές.

Συγκεκριμένα, με έγγραφό του στις 17 Φεβρουαρίου 2020, το Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης και Ενέργειας της Περιφέρειας Θεσσαλίας διαπίστωσε ασυμβατότητα στη λειτουργία της βιοτεχνίας, καθώς είχαν τοποθετηθεί δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων αντίστοιχα, σε απόσταση μικρότερη των 7,5 μέτρων από τα όρια της ιδιοκτησίας, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται ότι, προκειμένου να εξεταστεί η χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας, η επιχείρηση όφειλε να συμμορφωθεί πλήρως με τις προβλεπόμενες διατάξεις που αφορούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δεξαμενών.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δόθηκε στην εταιρεία η δυνατότητα άσκησης προσφυγής ενώπιον της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών, όπως προβλέπει ο νόμος.

Ωστόσο, παραμένει υπό διερεύνηση το κατά πόσο η επιχείρηση συμμορφώθηκε τελικά με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Την ίδια στιγμή, η νομιμότητα των συγκεκριμένων υπέργειων δεξαμενών αποτελεί αντικείμενο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργεί η Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» διαπιστώθηκε εκτεταμένη και πολύμηνη διαρροή προπανίου από δύο μεγάλες δεξαμενές, η οποία φέρεται να προερχόταν από υπόγειες σωληνώσεις.

Ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο φθοράς ή θραύσης των σωληνώσεων κατά τη διάρκεια εργασιών ασφαλτόστρωσης που πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι, εξαιτίας της διέλευσης βαρέων οχημάτων πάνω από το σημείο.

«Δεν είχε δηλωθεί το υπόγειο»

Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει και το ζήτημα του υπόγειου χώρου του εργοστασίου. Μιλώντας για πρώτη φορά στο ΕΡΤnews, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τρικκαίων, Γιώργος Καταβούτας, αποκάλυψε ότι το υπόγειο δεν είχε δηλωθεί σε καμία από τις οικοδομικές άδειες του κτιρίου.

Όπως ανέφερε, στην αρχική οικοδομική άδεια του 2007 δεν γίνεται καμία αναφορά σε υπόγειο χώρο, γεγονός που σημαίνει ότι αυτός δεν περιλαμβάνεται στα εγκεκριμένα σχέδια της Πολεοδομίας.

Παρά το γεγονός ότι έκτοτε εκδόθηκαν συνολικά επτά ακόμη άδειες, φτάνοντας τις οκτώ στο σύνολο, το υπόγειο, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχει δηλωθεί μέχρι και σήμερα.