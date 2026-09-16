Βιολάντα: Έφεση κατά της απόφασης αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη από σύζυγο θύματος της τραγωδίας

Έφεση κατά του βουλεύματος βάσει του οποίου αποφυλακίστηκε με όρους ο ιδιοκτήτης της “Βιολάντα“, Κώστας Τζιωρτζιώτης θα καταθέσει αύριο στον εισαγγελέα εφετών Λάρισας στις 12.00, σύζυγος μητέρας ανηλίκων παιδιών, που έχασε τη ζωή της κατά την έκρηξη.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Κώστας Τζιωρτζιώτης αποφυλακίστηκε την 1η Σεπτεμβρίου με περιοριστικό όρο την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, μέχρι την τακτική δικάσιμο για την τραγωδία του περασμένου Ιανουαρίου στο κεντρικό εργοστάσιο παραγωγής.

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Σημειώνεται ότι ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα κατηγορείται για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή, για την φονική έκρηξη σε κεντρικό εργοστάσιο παραγωγής, στις 26 Ιανουαρίου που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι εργαζόμενες.