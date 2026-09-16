Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Παιανία Αττικής

Χωρίς ενεργό μέτωπο τέθηκε μέσα σε 30 λεπτά η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 16 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 11:15.

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#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 16, 2026

Κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με τέσσερεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Επίσης ο Δήμος Παιανίας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

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Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.