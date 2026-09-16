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ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανική βλάβη στο «AERO 4 HIGHSPEED» – Παραμένει στο λιμάνι του Πειραιά

Οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της εταιρείας

Μηχανική βλάβη στο «AERO 4 HIGHSPEED» – Παραμένει στο λιμάνι του Πειραιά
DEBATER NEWSROOM

Μηχανική βλάβη σημειώθηκε στο Ε/ΓΤ/Χ-ΚΑΤ/ΜΑΝ «AERO 4 HIGHSPEED», πριν τον απόπλου του από το λιμάνι του Πειραιά.

Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει δρομολόγιο προς Πόρο-Ύδρα-Ερμιόνη-Σπέτσες με 120 επιβάτες, οι οποίοι θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της εταιρείας.

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