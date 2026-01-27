«Βιολάντα»: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη του εργοστασίου μετά τη φονική έκρηξη με τις πέντε νεκρές γυναίκες

Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» προχώρησαν οι Αρχές μετά τη φονική έκρηξη στον χώρο του εργοστασίου στα Τρίκαλα που στοίχησε τη ζωή σε πέντε άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο ιδιοκτήτης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη δύο στελεχών της μπισκοτοβιομηχανίας. Πρόκειται για τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας του εργοστασίου.

Οι 5 γυναίκες που χάθηκαν στη «Βιολάντα»

Και οι πέντε άτυχες γυναίκες, που ανασύρθηκαν απανθρακωμένες από τις στάχτες των εγκαταστάσεων της γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας, επέλεγαν να εργάζονται βραδινή βάρδια, προκειμένου την ημέρα να φροντίζουν τα παιδιά ή τα εγγόνια τους.

Τραγική ειρωνεία είναι ότι λίγες ώρες πριν από την τραγωδία, διασκέδαζαν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της εταιρείας.

Βιολάντα: Οι συγκινητικές ιστορίες των θυμάτων

Η Αγάπη Μπουνόβα, η σορός της οποίας εντοπίστηκε σήμερα το πρωί τελευταία, εργαζόταν επί 15 χρόνια στο εργοστάσιο και, σύμφωνα με μαρτυρίες, της απέμενε μόλις ένας χρόνος για να συνταξιοδοτηθεί.

«Ήταν μια οικογένεια πολύ αγαπητή στο χωριό. Δούλευαν κάμποσα χρόνια στη Γερμανία και ήρθαν στο χωριό να φτιάξουν ένα σπίτι. Η Αγάπη 15 χρόνια δούλευε στη Βιολάντα, ήθελε έναν χρόνο να βγει στη σύνταξη και τη βρήκε το μοιραίο» είπε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του Μεγαλοχωρίου Τρικάλων στο οποίο ζούσε η άτυχη εργαζόμενη.

«Από ό,τι ακούω ήταν ευχαριστημένη, ζήτησε να δουλεύει νύχτα γιατί ήθελε την ημέρα να πάει τα εγγόνια στο σχολείο. Ο γιος της και η νύφη της εργαζόταν και η κόρη της ήταν διορισμένη στη Ναύπακτο. Ο σύζυγός της είχε βουλκανιζατέρ και έφευγε και αυτός πρωί-πρωί από το σπίτι» πρόσθεσε ο κ. Τζέλης.

Η Έλενα Κατσαρού, η οποία ήταν μητέρα ενός 13χρονου αγοριού, σύμφωνα με πληροφορίες εργαζόταν για πολλά χρόνια στο εργοστάσιο της Βιολάντα. Γνώριζε τον χώρο και τις δυσκολίες.

Η Βασιλική Σκαμπαρδωνη «δούλευε συνέχεια νύχτα για να είναι το πρωί μαζί με τα παιδιά της» ανέφερε ο πρόεδρος του χωριού Φιλύρας, Ηλίας Κουκουτσέλος, που ήταν και συμμαθητής της. Όπως είπε, η Βασιλική είχε δύο παιδιά ηλικίας 3 και 5 ετών, ενώ το πρωί δούλευε και ο σύζυγός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι το 2020 εργαζόταν ως κομμώτρια αλλά στην πορεία τα σχέδια της άλλαξαν και χρειάστηκε να εργαστεί στη Βιολάντα.

Η Αναστασία Νάσιου είχε επιστρέψει πριν από έξι μήνες από τη Γερμανία, όπου ζούσε και εργαζόταν, αναζητώντας ένσημα για τη σύνταξή της.

«Ήταν μια αγαπητή γυναίκα, έψαχνε μεροκάματο, ήταν χρόνια στη Γερμανία, ήθελε να επιστρέψει στον τόπο κοντά στη μάνα τον πατέρα τον άνδρα της, το αγαπούσε το χωριό, ήθελε να επιστρέψει. Είχε τρία παιδιά, τρία αγόρια, ο σύζυγος είχε βγει σε σύνταξη και τον ακολούθησε στο χωριό. Δούλευε νύχτα γιατί την ημέρα ήθελε να απολαμβάνει ο χωριό τις δουλειές τους γονείς τα παιδιά της» είπε στην ΕΡΤ για την άτυχη Αναστασία η πρόεδρος του Γριζάνου Φαρκαδόνας, Ευανθία Κακαδιάρη, του χωριού στο οποίο ζούσε η 56χρονη.

«Έχει 6 μήνες που εργαζόταν στο εργοστάσιο. Έψαχνε δουλειά για να έχει ένσημο, να τα συμπληρώσει και να βγει στη σύνταξη» συμπλήρωσε η ίδια.

Η Βούλα Μπουκοβάλα ήταν μητέρα τριών παιδιών και εργαζόταν στην παραγωγή, όταν έγινε η έκρηξη μέσα στο εργοστάσιο και ξέσπασε η φωτιά.

Έτσι θα στηρίξει η “Βιολάντα” τις οικογένειες των θυμάτων στα Τρίκαλα

Εν τω μεταξύ, η “Βιολάντα” αναλαμβάνει, όπως ανακοίνωσε σήμερα, “άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης“, πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους, “με απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες των ανθρώπων” που χάθηκαν στο δυστύχημα στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι πρωτοβουλίες αυτές αφορούν:

Σταθερή μηνιαία οικονομική ενίσχυση προς τις οικογένειες, ισόποση με τον μισθό που λάμβαναν οι εργαζόμενες, έως την ηλικία που θα συμπλήρωναν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα ανήλικα παιδιά των οικογενειών που επλήγησαν για τη στήριξη των εξόδων διαβίωσης έως και την ενηλικίωσή τους.

Άμεση καταβολή ποσού ισόποσου με έξι (6) μηνιαίους μισθούς, για την κάλυψη των άμεσων εξόδων των οικογενειών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της “Βιολάντα”:

“Η Βιολάντα πενθεί.

Πέντε οικογένειες θρηνούν τους αγαπημένους τους. Εμείς θρηνούμε πέντε δικούς μας ανθρώπους. Ανθρώπους της οικογένειας Βιολάντα. Μητέρες, εργαζόμενες, ζωές που κόπηκαν απότομα. Αυτή τη στιγμή προέχει ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και η φροντίδα για όσους πλήττονται άμεσα και έμμεσα από αυτή την τραγωδία. Στεκόμαστε δίπλα τους με διακριτικότητα και έμπρακτη στήριξη.

Με απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε, η Διοίκηση της εταιρείας αναλαμβάνει άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης, πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους:

Παράλληλα, η εταιρεία θέτει σε λειτουργία γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, με τη συνδρομή εξειδικευμένων ψυχολόγων και παιδοψυχολόγων, τόσο για τις οικογένειες που επλήγησαν όσο και για το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας που βιώνουν τις συνέπειες αυτής της τραγωδίας, και θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης που θα είναι απαραίτητες.

Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς οδύνης κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί ότι η εταιρεία μας εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες, τηρώντας όλα τα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων. Η πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να επιχειρούν στις εγκαταστάσεις μας. Τους ευχαριστούμε θερμά για την υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλλουν και συνεργαζόμαστε πλήρως μαζί τους για την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του δυστυχήματος”.