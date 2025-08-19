Βίντεο – σοκ από το τροχαίο στο Γουδί: Η στιγμή που τουμπάρει το μοιραίο ασθενοφόρο

Ένα σοκαριστικό βίντεο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, το οποίο δείχνει την στιγμή του τροχαίου στο Γουδί.

Στο βίντεο που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha, φαίνεται το ασθενοφόρο να τρέχει διότι μετέφερε ασθενή, όταν ένα άλλο όχημα πέρασε το STOP, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να ανατραπεί το ασθενοφόρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι ο ασθενής που βρισκόταν μέσα στο όχημα υπέστη ανακοπή και εξέπνευσε λίγο αργότερα.

«Εγκλωβιστήκαμε μέσα στο ασθενοφόρο»

«Δεν μπορώ να καταλάβω πως μας χτύπησε η κυρία με το άλλο όχημα, έτρεχε με 80 χιλιόμετρα; Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγκλωβιστήκαμε μέσα στο ασθενοφόρο…», είπε μεταξύ άλλων ο ένας από τους δύο διασώστες που βρίσκονταν μέσα στο ασθενοφόρο την ώρα της σύγκρουσης.

Υπενθυμίζεται ότι το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (18/08), στη συμβολή της Μικράς Ασίας με τη Θηβών στο Γουδί.