Βίντεο – σοκ από το τροχαίο στο Γουδί: Η στιγμή που τουμπάρει το μοιραίο ασθενοφόρο
Ο ελιγμός που στοίχησε τη ζωή ενός 50χρονου
Ένα σοκαριστικό βίντεο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, το οποίο δείχνει την στιγμή του τροχαίου στο Γουδί.
Στο βίντεο που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha, φαίνεται το ασθενοφόρο να τρέχει διότι μετέφερε ασθενή, όταν ένα άλλο όχημα πέρασε το STOP, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να ανατραπεί το ασθενοφόρο.
Σημειώνεται ότι ο ασθενής που βρισκόταν μέσα στο όχημα υπέστη ανακοπή και εξέπνευσε λίγο αργότερα.
«Εγκλωβιστήκαμε μέσα στο ασθενοφόρο»
«Δεν μπορώ να καταλάβω πως μας χτύπησε η κυρία με το άλλο όχημα, έτρεχε με 80 χιλιόμετρα; Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγκλωβιστήκαμε μέσα στο ασθενοφόρο…», είπε μεταξύ άλλων ο ένας από τους δύο διασώστες που βρίσκονταν μέσα στο ασθενοφόρο την ώρα της σύγκρουσης.
Υπενθυμίζεται ότι το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (18/08), στη συμβολή της Μικράς Ασίας με τη Θηβών στο Γουδί.
