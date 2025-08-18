Τροχαίο στο Γουδί: Κατέληξε ο 50χρονος ασθενής του ιδιωτικού ασθενοφόρου που ανατράπηκε (Εικόνες + Βίντεο)

Τραγική κατάληξη είχε ο 50χρονος ασθενής που μεταφερόταν στο ασθενοφόρο που αναποδογύρισε μετά από τροχαίο στο Γουδί το μεσημέρι της Δευτέρας (18/8).

Να θυμίσουμε ότι Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 18/8 με ιδιωτικό ασθενοφόρο στη συμβολή της Μικράς Ασίας με τη Θηβών με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων. Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το ασθενοφόρο δεν είχε αναπτύξει ταχύτητα, ενώ ο ασθενής μεταφερόταν από το Λαϊκό.

Κατά την ίδια πηγή, ο 50χρονος έκανε αιμοκάθαρση τον τελευταίο χρόνο εκεί. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, το ασθενοφόρο ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά ο 50χρονος ασθενής που μετέφερε. Την ίδια στιγμή το πλήρωμα του ασθενοφόρου βγήκε σώο από το όχημα.

Εξαιτίας του τροχαίου, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μικράς Ασίας από το ύψος της συμβολής της με την οδό Θηβέων.

