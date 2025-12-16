Χαλάνδρι: Η στιγμή που αστυνομικοί συλλαμβάνουν τον 16χρονο γιο του Κατρίνη – «Σβήσε το όχημα, τα χέρια στο ταμπλό»

Ένα βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τη στιγμή της σύλληψης του 16χρονου γιου του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κατρίνη, στο Χαλάνδρι.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ασκήθηκε ποινική δίωξη στον 16χρονο και σε έναν ακόμη ανήλικο φίλο του για επικίνδυνη οδήγηση με πιθανό κίνδυνο για ανθρώπους, απείθεια και οπλοφορία. Επίσης οι δύο κατηγορούμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι και θα δοθεί ρητή δικάσιμος.

To χρονικό της υπόθεσης στο Χαλάνδρι

Γύρω στις 04:00 το πρωί της Τρίτης (16/12) σημειώθηκε το περιστατικό στο Χαλάνδρι, όταν οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στο αυτοκίνητο να σταματήσει. Ο ανήλικος δεν συμμορφώθηκε στο σήμα ελέγχου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Στην προσπάθεια του να διαφύγει ο ανήλικος μπήκε σε μονόδρομους ανάποδα.

Όταν οι αρχές σταμάτησαν το όχημα, διαπίστωσαν ότι επέβαιναν πέντε ακόμη ανήλικοι, εκ των οποίων ο ένας έφερε μαζί του ένα κουζινομάχαιρο. Σημειώνεται ότι για το περιστατικό συνελήφθη και η μητέρα του 16χρονου για παραμέληση ανηλίκου.

Κατρίνης: «Ο νόμος ισχύει για όλους»

Ο βουλευτής Μιχάλης Κατρίνης, έκανε ανάρτηση για τη σύλληψη του 16χρονου γιου του στο Χαλάνδρι, επιβεβαιώνοντας ότι ο ανήλικος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και επισημαίνοντας ότι «ο νόμος ισχύει για όλους».