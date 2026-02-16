Βίντεο ντοκουμέντα από τη σπείρα που έκλεβε ποτά από καταστήματα – Άδειαζαν τα ράφια ανενόχλητοι

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 9 άτομα, μέλη σπείρας, που “ξάφριζε’ σούπερ μάρκετ κλέβοντας κυρίως ποτά από καταστήματα.

Οι δράστες άδειαζαν ράφια ανενόχλητοι με την λεία τους από τις κλοπές να φτάνει στα 700.000 ευρώ. Από την επιχείρηση εξιχνιάστηκαν 66 περιπτώσεις κλοπών και 4 ληστειών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, αρχηγός της οργάνωσης ήταν 47χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε συντονιστικό ρόλο ενώ έδινε εντολές στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης και ήταν υπεύθυνος για την πλήρη λειτουργία της σπείρας.

Ο επιχειρησιακός πυρήνας της οργάνωσης αποτελούνταν από 7 άτομα, τα οποία κατ’ εντολή του αρχηγού της οργάνωσης, προέβαιναν σε εναλλαγή ρόλων ως οδηγοί των «επιχειρησιακών» οχημάτων, «τσιλιαδόροι» και ως οι ληστές που αφαιρούσαν τα προϊόντα από τα καταστήματα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο – ντοκουμέντο που εξασφάλισε το DEBATER ένας εκ των δραστών φαίνεται να “σηκώνει” προϊόντα από το σούπερ μάρκετ ανενόχλητος.

Ακόμα, 58χρονος συλληφθείς εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας καταστήματος της εν λόγω εταιρείας στην περιοχή των Μελισσίων παρέχοντας πληροφορίες στον αρχηγό της οργάνωσης σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και φύλαξης των καταστημάτων, παρέχοντας άμεση βοήθεια στην αποτροπή του εντοπισμού των μελών της οργάνωσης από τις Αρχές.

Τέλος, δύο από τα μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 67 και 66 ετών, ήταν ιδιοκτήτες καταστημάτων πώλησης αλκοολούχων ποτών (κάβες ποτών), οι οποίοι παραλάμβαναν τα κλοπιμαία και στη συνέχεια τα διέθεταν προς πώληση νομιμοποιώντας με τον τρόπο αυτό τα έσοδα από την παράνομη δραστηριότητα τους.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά μισθωμένα αυτοκίνητα για την παράνομη δραστηριότητά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-120 φιάλες οινοπνευματωδών ποτών,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-πιστόλι-ρέπλικα,

-επαναληπτική καραμπίνα μαζί με -3- κουτιά φυσιγγίων,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-2 μαχαίρια,

-2 περούκες,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-το χρηματικό ποσό των -6.930- ευρώ,

-11 κινητά τηλέφωνα και

-πλήθος προϊόντων.

Επιπρόσθετα, κατασχέθηκαν και 4 «επιχειρησιακά» οχήματα της οργάνωσης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.