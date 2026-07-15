Finos Film για Μάρω Κοντού: “Αντίο σε μια μεγάλη Κυρία – Θα συνεχίσει να λάμπει μέσα από τις ταινίες της”

Με ένα συγκινητικό βίντεο που περιλαμβάνει αξέχαστες σκηνές από εμφανίσεις της Μάρως Κοντού στον ελληνικό κινηματογράφο αποχαιρετά η Finos Film τη σπουδαία ηθοποιό.

Στην ανάρτηση που συνοδεύει το βίντεο, η Finos Film λέει το δικό της αντίο στη σπουδαία ηθοποιό που έφυγε σήμερα Τετάρτη 15/7 από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω της μια μεγάλη παρακαταθήκη.

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“Αντίο σε μια μεγάλη Κυρία.

Η Μάρω Κοντού ήταν ο ορισμός της φινέτσας, της θετικής ενέργειας, της καλοσύνης και της δύναμης. Μια γυναίκα που συνδύαζε την ευγένεια με την πυγμή, και το ταλέντο με την εργατικότητα, κερδίζοντας την αγάπη του κόσμου από την πρώτη κιόλας εμφάνισή της στο πανί, το 1954, ενώ ήταν ακόμη φοιτήτρια του Εθνικού Θεάτρου.

Μια βουβή εμφάνιση, στην ταινία «Χαρούμενο Ξεκίνημα» της Φίνος Φιλμ, ήταν αρκετή για να σε μαγνητίσει με τη γοητεία, τη λάμψη και το ελαφίσιο βλέμμα της, και να εξελιχθεί σε μια λαμπερή καριέρα 70 ετών” σημειώνει η εταιρεία παραγωγής και συνεχίζει:

“Η Μάρω Κοντού δεν μπήκε τυχαία στην καρδιά μας. Με ρόλους που έγραψαν ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο, με το χαμόγελο, το ταλέντο και την αξεπέραστη κομψότητά της, έγινε μια από τις πιο αγαπημένες πρωταγωνίστριες του ελληνικού σινεμά.

Η πιο κομψή Ιταλίδα από την Κυψέλη θα συνεχίσει να λάμπει μέσα από τις ταινίες της και να μας κλείνει πονηρά το μάτι κάθε φορά που θα την ξανασυναντάμε στη μεγάλη οθόνη”.

“Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της. Αντίο Μάρω” καταλήγει η ανάρτηση της Finos Film για τη Μάρω Κοντού.

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Δείτε το βίντεο:

Η ηθοποιός το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

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Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του νοσοκομείου Άγιος Σάββας για τον θάνατό της, “απεβίωσε μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπόντων Ιατρών”.