Βαθιά θλίψη στην κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών (φωτογραφίες)

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου. Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο ηθοποιό που διακρίθηκε σε εμβληματικές ελληνικές παραγωγές, ενώ πορεύτηκε με επιτυχία και σε άλλα καλλιτεχνικά «μονοπάτια», όπως η σκηνοθεσία, η ποίηση, το τραγούδι, η συγγραφή σεναρίων και θεατρικών έργων. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Άνθρωποι της τέχνης και της πολιτικής είπαν το τελευταίο «αντίο» στον σπουδαίο καλλιτέχνη με το πηγαίο ταλέντο που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα σε ό,τι κι αν δημιούργησε. Μεταξύ αυτών παραβρέθηκαν οι Γεράσιμος Ανδρεάτος, Νίκος Περάκης, Γιώργος Βογιατζής, Σπύρος Μπιμπίλας, Απόστολος Γκλέτσος, Βάνα Μπάρμπα, Πάνος Βλάχος, Στέλιος Γούτης, Χριστίνα Τσάφου, Χάρης Μαυρουδής, Νίκος Σηφουνάκης, Νίκος Καραγιώργης, Γιάννης Αναστασάκης, Στάθης Σταμουλακάτος κ.ά.

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ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Πολλά ήταν, επίσης, τα στεφάνια που κατατέθηκαν στη μνήμη του Ν. Καλογερόπουλου, μεταξύ άλλων της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, της ΚΕ του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και άλλων φίλων και συναδέλφων. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Σημειώνεται ότι στη φωτογραφία που συνόδευε το φέρετρο του σπουδαίου καλλιτέχνη είχε προστεθεί ένα απόσπασμα από το ποιητικό έργο του «3ωδία»: «Μη γυρεύεις να με δεις μόνο, νιώσε με…».