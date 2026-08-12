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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ίμερο Ροδόπης – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση δύο οικισμών

Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

Φωτιά στον Ίμερο Ροδόπης – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση δύο οικισμών
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ /EUROKINISSI
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, 12 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ίμερος Ροδόπης, με ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, καθώς και εθελοντές. Από αέρος στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Η Πολιτική προστασία έστειλε και μήνυμα μέσω του 112 για εκκένωση των περιοχών Αμπελάκια και Προφήτης Ηλείας προς Μαρώνεια.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

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