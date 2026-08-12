Φωτιά στον Ίμερο Ροδόπης – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση δύο οικισμών
Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, 12 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ίμερος Ροδόπης, με ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται για την αντιμετώπισή της.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ίμερος Ροδόπης. Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 9 οχήματα, εθελοντές, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2026
Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, καθώς και εθελοντές. Από αέρος στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Η Πολιτική προστασία έστειλε και μήνυμα μέσω του 112 για εκκένωση των περιοχών Αμπελάκια και Προφήτης Ηλείας προς Μαρώνεια.
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🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Ίμερος της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης
‼️ Αν βρίσκεστε στη περιοχή #Αμπελάκια και #Προφήτη_Ηλία απομακρυνθείτε προς #Μαρώνεια
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki…— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2026
Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
πηγή στην Google
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