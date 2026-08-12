Φωτιά στον Ίμερο Ροδόπης – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση δύο οικισμών

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, 12 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ίμερος Ροδόπης, με ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται για την αντιμετώπισή της.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ίμερος Ροδόπης. Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 9 οχήματα, εθελοντές, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 12, 2026

Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, καθώς και εθελοντές. Από αέρος στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Η Πολιτική προστασία έστειλε και μήνυμα μέσω του 112 για εκκένωση των περιοχών Αμπελάκια και Προφήτης Ηλείας προς Μαρώνεια.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.