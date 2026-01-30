Βασίλης Τζίγκος: Πέθανε ο δήμαρχος των Φιλιατών – Νοσηλευόταν στο “Λαϊκό”

Έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί ο δήμαρχος Φιλιατών Θεσπρωτίας Βασίλης Τζίγκος, σε ηλικία 69 ετών.

Όπως αναφέρει το thespro.gr, επικαλούμενο πηγές από το περιβάλλον του, άφησε την τελευταία του πνοή στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες.

Η κηδεία του θα τελεστεί στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, όπου ήταν δήμαρχος μέχρι σήμερα και η ταφή θα γίνει στο χωριό καταγωγής του, την Πόβλα.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται και επίσημη ανακοίνωση από τον Δήμο Φιλιατών με λεπτομέρειες για την ημέρα και την ώρα της εξόδιου ακολουθίας, καθώς και για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την αναπλήρωση στη διοίκηση του Δήμου.