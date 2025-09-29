Βασίλης Μπισμπίκης: Πάει εισαγγελέα για το τροχαίο στη Φιλοθέη – Οδηγούσε μεθυσμένος; Τι λέει Η ΕΛΑΣ

Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα το πρωί ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς τα ξημερώματα του Σαββάτου 27/09 προκάλεσε ζημιές σε αρκετά σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη, με το θηριώδες όχημά του.

Ο γνωστός ηθοποιός, που παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής το απόγευμα της Κυριακής, παρέμεινε όλο το βράδυ υπό κράτηση και σήμερα μετά τις 10:00 θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.

“Ξεκίνησαν οι έρευνες από την Τροχαία ΒΑ Αττικής, διαπιστώθηκε ο ιδιοκτήτης του οχήματος, ο οποίος ενημερώθηκε τηλεφωνικά την Κυριακή το μεσημέρι από την Αστυνομία, και προσήλθε μόνος του στην αρμόδια υπηρεσία. Φαίνεται έχασε τον έλεγχο και προκάλεσε φθορές σε άλλα οχήματα. Δεν έχει διαπιστωθεί αν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Δεν έχει νόημα να γίνει αλκοτέστ γιατί είχαν περάσει πάνω από 24 ώρες (σ.σ. από το συμβάν)” ανέφερε στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, σε σχέση με τη σύλληψη του Βασίλη Μπισμπική, για το τροχαίο στη Φιλοθέη.

Η ίδια σημείωσε πως “ήταν απόλυτα συνεργάσιμος, δέχθηκε από την πρώτη στιγμή ότι αυτός ήταν ο ιδιοκτήτης και οδηγός του οχήματος όταν προκλήθηκαν οι ζημιές. Ενημερώθηκε ότι πρέπει να συλληφθεί και να ακολουθηθεί αυτόφωρη διαδικασία, ενώ φυσικά ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας, καθώς είναι η πρώτη φορά που ουσιαστικά έχουμε την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας”.

“Αν ο οδηγός ενημερώσει μέσα σε ένα 24ωρο την Αστυνομία, είναι διαφορετικά τα πράγματα και το χειρίζεται διαφορετικά και η Δικαιοσύνη. Εδώ δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, αλλά ότι ο οδηγός ενημερώθηκε από την Αστυνομία” συμπλήρωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Όπως είπε η κυρία Δημογλίδου, “από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της προανάκρισης, δεν φαίνεται να έχει ενημερώσει με κάποιον τρόπο είτε τους ιδιοκτήτες των οχημάτων είτε την Αστυνομία. Είναι κάτι που ερευνάται. Με βάση το νέο ΚΟΚ, ο οδηγός συλλαμβάνεται με την αυτόφωρη διαδικασία. Έχουμε και άσκηση ποινικής δίωξης με βάση το νέο Άρθρο 290Α – δεν υπάρχει μόνο η αστική ευθύνη της αποζημίωσης των υπόλοιπων οδηγών, αλλά συλλαμβάνεται και οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα πέρα από τις διοικητικές κυρώσεις. Θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη και μπορεί να του επιβληθεί ποινή έως και 3 έτη φυλάκισης, οπότε πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι δεν ισχύει πλέον αυτό που ίσχυε”.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής Γιώργο Καλλιακμάνη που μίλησε νωρίτερα στον ΑΝΤ1, με βάση την αλλαγή του ΚΟΚ και την αυστηροποίηση των μέτρων, η εγκατάλειψη οχήματος θεωρείται πλημμέλημα, με φυλάκιση ενός μήνα.

“Δεν ξέρω αν αυτός ο άνθρωπος είχε πιεί γιατί πλέον δεν μπορεί να ελεγχθεί. Έπεσε πάνω σε 10 αυτοκίνητα. Δεν ενημέρωσε κανέναν. Έψαξε να τον βρει η Ελληνική Αστυνομία, κατόπιν ενημερώθηκε και πήγε στο τμήμα της Κηφισιάς” είπε ο κ. Καλλιακμάνης.

“Πριν, χτυπούσαν αυτοκίνητο, προκαλούσαν υλικές ζημιές και έφευγαν κάποιοι. Πλέον αυτό δεν συγχωρείται. Είναι πλημμέλημα. Αν εγκαταλείψεις ατύχημα με υλικές ζημιές τότε θα λογοδοτήσεις για πλημμέλημα. Η ποινή είναι φυλάκιση τουλάχιστον ενός μήνα και στην προκειμένη περίπτωση ο κ. Μπισμπίκης συνελήφθη και σήμερα θα πάει στον εισαγγελέα” πρόσθεσε ακόμα.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, ύστερα από υπαίθριο κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση, προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές με το όχημά του σε σταθμευμένα ΙΧ, σε μια μάντρα και σε μια γκαραζόπορτα στην οδό Καραολή Δημητρίου στη Φιλοθέη και εγκατέλειψε το σημείο.

Οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων που υπέστησαν ζημιές κλήθηκαν για κατάθεση στο Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής.

“Ακούσαμε έναν δυνατό θόρυβο. Μέχρι Να βγούμε δεν είχαμε καταλάβει τι έγινε. Είχε φύγει το αυτοκίνητο. Εμείς έχουμε μεγάλη ζημιά στον μαντρότοιχο, μας τον έριξε κάτω. Δεν κινηθήκαμε νομικά. Μετά μάθαμε ότι είναι γνωστός ηθοποιός. Δεν ξέρω αν και οι ασφαλιστικές μας καλύψουν” δήλωσε στο DEBATER κάτοικος της περιοχής και ιδιοκτήτης της μάντρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, οι αστυνομικές αρχές από τις κάμερες ασφαλείας είδαν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, το αναζήτησαν και είδαν ότι ανήκει σε εταιρεία ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων.

Από εκεί, τους είπαν ποιος το έχει αυτή τη στιγμή και μετέβησαν στην οικία του ηθοποιού, όπου βρισκόταν μία γυναίκα η οποία τους είπε ότι αυτή τη στιγμή είναι στο θέατρο. Κάλεσε μπροστά τους τον γνωστό ηθοποιό, ο οποίος τους ρώτησε σε ποιο τμήμα πρέπει να πάει, κάτι που έκανε χθες το απόγευμα.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης εμφανίστηκε αργότερα αυτοβούλως στο Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και κρατήθηκε όλο το βράδυ.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι το μεσημέρι του Σαββάτου, ο Βασίλης Μπισμπίκης εμφανίστηκε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, την ώρα που η αστυνομία τον αναζητούσε.

Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 43 του παλαιού ΚΟΚ) προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό (όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη).

Βέβαια, οι ακριβείς ποινές και η κλιμάκωσή τους εξαρτώνται από το αν ο οδηγός είναι υπότροπος, με την πρώτη υποτροπή να οδηγεί σε μεγαλύτερα πρόστιμα και χρόνους αφαίρεσης άδειας και την περαιτέρω υποτροπή να επιφέρει ακόμη πιο αυστηρές ποινές.