Βασίλης Μπισμπίκης: Παρουσιάστηκε στην Τροχαία ο γνωστός ηθοποιός – Προκάλεσε φθορές σε 10 σταθμευμένα οχήματα και εγκατέλειψε το σημείο

Στην Τροχαία παρουσιάστηκε ο γνωστός ηθοποιός και σύντροφος της Δέσποινας Βανδής, Βασίλης Μπισμπίκης που βρισκόταν στις αναζητήσεις της αστυνομίας καθώς προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο ηθοποιός φέρεται να προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε πάνω από 10 παρκαρισμένα οχήματα και να έφυγε από το σημείο. Ακολούθησαν καταγγελίες στην ΕΛ.ΑΣ. με αποτέλεσμα ο γνωστός ηθοποιός να αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Μετά από αναζητήσεις σε σπίτι και το θέατρο που εργάζεται τελικά ο ηθοποιός παρουσιάστηκε στο οικείο τμήμα και συνελήφθη.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την περασμένη Παρασκευή (26/9) στη Φιλοθέη με το ΙΧ του να προκαλεί σοβαρές ζημιές σε πολλά παρκαρισμένα οχήματα.

Να σημειωθεί ότι με βάση τον νέο Ποινικό Κώδικα, η πρόκληση ζημιών και η εγκατάλειψη του σημείου συνιστούν πλημμέλημα.