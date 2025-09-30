Βασίλης Μπισμπίκης: «Άφησα σημείωμα σε διαφημιστικό φυλλάδιο»- Τι υποστήριξε στην κατάθεση του στην Τροχαία (Βίντεο)

Ο Βασίλης Μπισμπίκης στην κατάθεση του στην Τροχαία Κηφισιάς περιέγραψε τα όσα συνέβησαν τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (27/09) και προκάλεσε φθορές σε Ι.Χ. στη Φιλοθέη.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή «Live News», ο Βασίλης Μπισμπίκης υποστήριξε ότι έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και, όταν κατέβηκε από το όχημα, διαπίστωσε ότι είχαν προκληθεί υλικές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Λόγω της ώρας δεν υπήρχε κανείς και ο γνωστός ηθοποιός εξήγησε ότι αποφάσισε να αφήσει ένα χαρτάκι με τα προσωπικά του στοιχεία. Μάλιστα, επειδή δεν είχε λευκή κόλλα χαρτιού, χρησιμοποίησε την πίσω πλευρά ενός διαφημιστικού φυλλαδίου.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο ηθοποιός, λίγες ώρες αργότερα, ενημέρωσε συνεργάτιδά του ώστε να έρθει σε επαφή με το Αστυνομικό Τμήμα Φιλοθέης και να δηλώσει επίσημα το περιστατικό, δίνοντας τα στοιχεία του σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες των οχημάτων ήθελαν να τον αναζητήσουν.

Έπειτα ο Βασίλης Μπισμπίκης κάλεσε την ασφαλιστική του εταιρεία προσωπικά και προχώρησε στη δήλωση του τροχαίου, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία.

Μπισμπίκης: Η ποινή που αντιμετωπίζει

Ο Βασίλης Μπισμπίκης θα έρθει αντιμέτωπος με τις συνέπειες του νόμου και του νέου ΚΟΚ και στις 8 Οκτωβρίου θα δικαστεί ια τις φθορές που προκάλεσε σε Ι.Χ. στη Φιλοθέη και την απομάκρυνσή του από το σημείο.

Την Δευτέρα (29/09) πέρασε με χειροπέδες την πόρτα των Δικαστηρίων, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Στις πρώτες του δηλώσεις υποστήριξε ότι «δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν, να ασχοληθείτε με τον ίδιο ζήλο με τον πολιτισμό και το θέατρο».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου ξεκαθάρισε ότι δεν έγινε κλήση στην Άμεση Δράση από τον ηθοποιό. «Είναι κάτι που αναζητήσαμε κατά τη διάρκεια της προανάκρισης και δεν βρέθηκε καμία κλήση στο 100», είπε η ίδια τη Δευτέρα (29/9) σε τηλεοπτική εμφάνισή της.

Ακόμα, όπως εξήγησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο υποδιοικητής της Τροχαίας Αττικής, Δημήτρης Παπαγεωργίου, το διοικητικό πρόστιμο που προβλέπεται για τις πράξεις του Βασίλη Μπισμπίκη είναι «1.200 ευρώ συν αφαίρεση διπλώματος γιατί είναι πλημμεληματική παράβαση και οδηγείται στο αυτόφωρο». Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, τόνισε: «Aν τον είχαν βρει να έχει κάνει χρήση αλκοόλ μέχρι 0,60 ml στο αίμα, τότε η ποινή είναι μέχρι 6 μήνες φυλάκιση, ενώ για μεγαλύτερη συγκέντρωση αλκοόλ είναι μέχρι 5 χρόνια φυλακή».

Νέα στοιχεία

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν το πρωί του περασμένου Σαββάτου, ένας από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων που είχε υποστεί ζημιές, επικοινώνησε με την Άμεση Δράση. Περίπου στις 08:00 ένα περιπολικό της Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής έφθασε στο σημείο και κατέγραψε τις ζημιές στο όχημα του ατόμου που ειδοποίησε τις Αρχές, σε δύο ακόμη αυτοοκίνητα, την μάνδρα και την γκαραζόπορτα.

ο μυστηριώδες τηλεφώνημα από συνεργάτιδα του ηθοποιού

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, περίπου στις 16:00 του Σαββάτου, σχεδόν ταυτόχρονα με την παρουσία του Βασίλη Μπισμπίκη στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, μία άγνωστη γυναίκα επικοινώνησε με το Αστυνομικό Τμήμα Φιλοθέης. Τότε είπε ότι ένας πελάτης της, χωρίς να αναφέρει το όνομα του Βασίλη Μπισμπίκη, προσπαθώντας να ξεπαρκάρει προκάλεσε υλικές ζημιές σε όχημα.

Ο αστυνομικός της είπε ότι πρέπει να επικοινωνήσει με την Άμεση Δράση για να γίνει καταγραφή του συμβάντος και στη συνέχεια να μιλήσει και με την ασφαλιστική εταιρεία. Η συγκεκριμένη γυναίκα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πιθανότατα ήταν δικηγόρος, ασφαλίστρια ή συνεργάτιδα του ηθοποιού.

Η επικοινωνία έμοιαζε να ήταν περισσότερο διερευνητικού χαρακτήρα, δηλαδή αν υπήρχαν καταγγελίες τροχαίου, πόσα ήταν τα οχήματα που υπέστησαν ζημιές ακόμη και το σημείο που έγιναν.

Δεν μου είπε ποτέ ότι παρέσυρε 3 αυτοκίνητα», λέει ο αστυνομικός που μίλησε με την συνεργάτιδα του Μπισμπίκη

Το Mega και η εκπομπή «Live News» αποκάλυψαν όσα υποστήριξε ο αστυνομικός του ΑΤ Φιλοθέης με τον οποίο επικοινώνησε η συνεργάτιδα του ηθοποιού.

«Με κάλεσε μια κυρία το Σάββατο γύρω στις 16:00 με 17:00, για να ενημερώσει για ένα τροχαίο. Μου είπε ότι είναι συνεργάτιδα του κυρίου Μπισμπίκη, Συγκεκριμένα, ότι ο κύριος Μπισμπίκης χτύπησε κατά το ξεπαρκάρισμα κάποιον και με ρώτησε ποια είναι η διαδικασία. Της εξήγησα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είτε ειδοποιούμε το 100 για να έρθει περιπολικό να καταγράψει. “Όχι, μου λέει”, “ο κ. Μπισμπίκης βιαζόταν πολύ και έφυγε”. Ωραία της λέω, αν είναι μικρή η ζημιά, μπορείτε να πείτε στον κ. Μπισμπίκη να γυρίσει, να δει την πινακίδα του οχήματος που χτύπησε και να κάνει μια φιλική δήλωση. Να μιλήσει με τον ασφαλιστή του», υποστήριξε ο αστυνομικός.

«Εμένα η συνεργάτιδα του κ. Μπισμπίκη δεν μου είπε ποτέ ότι παρέσυρε τρία αυτοκίνητα και ότι μάζεψε δέντρα και μάντρες. Αυτά δεν μου τα είπε. Μου έδωσε να καταλάβω από τα δεδομένα που μου παρέθεσε τηλεφωνικώς ότι είχε ένα ατύχημα υλικών ζημιών, πλην όμως το ατύχημα δεν ήταν αυτό που διαπιστώθηκε ότι ήταν», τόνισε.

«Οπότε εγώ της έδωσα πληροφορίες και την κατηύθυνα βάσει των δεδομένων που μου παρέθεσε τηλεφωνικώς», συμπλήρωσε.

«Εγώ πίσω από το τηλέφωνο δεν μπορούσα να έχω γνώση του τι έγινε. Κι έτσι της είπα “ότι αν είναι μικρή η ζημιά, μπορείτε και να μη φωνάξετε περιπολικό. “Να γυρίσει ο κ, Μπισμπίκης” της λέω “να δει την πινακίδα του οχήματος που χτύπησε και να του κάνει φιλική δήλωση”». Σε καμία περίπτωση δεν μου είπε τα πραγματικά γεγονότα, ότι χτύπησε τρία αυτοκίνητα, ότι το ένα το έβγαλε ολική, ότι πήρε μάντρα μαζί του…», πρόσθεσε.