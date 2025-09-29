Βασίλης Μπισμπίκης: Τα ερωτήματα, το παρασκήνιο της σύλληψης και η διαδρομή του μετά το τροχαίο

Προκάλεσε ζημιές σε τρία αυτοκίνητα, χτύπησε σε μία γκαραζόπορτα και μετά εξαφανίστηκε με το θηριώδες Ford Raptor που οδηγούσε ο Βασίλης Μπισμπίκης τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9).

Όλα συνέβησαν γύρω στις 05:00 το πρωί του Σαββάτου στην Φιλοθέη όταν ο γνωστός ηθοποιός έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα προκαλώντας τους σημαντικές φθορές. Ο ίδιος αποφάσισε να φύγει από το σημείο με αποτέλεσμα να κατηγορείται για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις του άρθρου 47 του ΚΟΚ.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευελπίδων γύρω στις 11:30 το πρωί, φορώντας χειροπέδες, μετά τη σύλληψή του. Στη συνέχεια, του ασκήθηκε δίωξη για πλημμέλημα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για να δικαστεί.

Η Αστυνομία, ύστερα από καταγγελίες των κατοίκων της περιοχής, κινητοποιήθηκε άμεσα και εξετάζοντας βιντεοληπτικό υλικό εντόπισε πως οδηγός του οχήματος ήταν ο γνωστός ηθοποιός, τον οποίο και αναζήτησε.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γνωστός ηθοποιός διένυσε περίπου 1,2 χιλιόμετρα μετά το σημείο του τροχαίου με το αγροτικό που οδηγούσε πριν το εγκαταλείψει στη διασταύρωση των οδών Καραολή και Δημητρίου – Ακρίτα. Από βιντεοληπτικό υλικό κατάφεραν να ταυτοποιήσουν το μαύρο Ford Raptor το οποίο ανήκει σε εταιρεία leasing.

Εκτός από τα παραπάνω, ερωτήματα προκαλεί και το γεγονός ότι η αστυνομία δεν μπόρεσε να εντοπίσει τον γνωστό ηθοποιό ούτε στο σπίτι του ούτε στο θέατρο που εργαζόταν. Το πρώτο από αυτά έχει να κάνει με δύο γυναίκες οι οποίες άνοιξαν την πόρτα του σπιτιού που διαμένει ο ηθοποιός στους αστυνομικούς.

Οι ίδιες ανέφεραν στους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ ότι ο ηθοποιός δεν ήταν εκεί και ότι είναι κόρες του. Παρόλα αυτά είναι γνωστό ότι ο ηθοποιός έχει ένα γιο και όχι δύο κόρες.

Ένα άλλο σημείο που περιπλέκει την υπόθεση είναι είναι οι ισχυρισμοί του ηθοποιού σύμφωνα με τους οποίους ο Βασίλης Μπισμπίκης ανέφερε πως μίλησε με τις αστυνομικές Αρχές για το περιστατικό.

Μιλώντας στην η εκπομπή του Alpha “Super Κατερίνα” για το τροχαίο που προκάλεσε είπε:

“Παρασκευή μού έφυγε το τιμόνι και προκάλεσα ζημιά στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Την επόμενη το πρωί τηλεφώνησα στο τμήμα δηλώνοντας τι συνέβη και πως αν δεχτούν καταγγελίες, είμαι αυτός που προκάλεσε ζημιές στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Σήμερα πήγα στο τμήμα”.

Από την πλευρά της αστυνομίας δεν έχει καταγραφεί καμία τέτοια κλήση στο τμήμα της Τροχαίας της Κηφισιάς ενώ εξετάζεται εάν ο ηθοποιός ή κάποιο πρόσωπο από το στενό του περιβάλλον είχε έρθει σε επαφή με το αστυνομικό τμήμα της Φιλοθέης.

Το φως της δημοσιότητας βλέπουν στιγμιότυπα από τις ώρες που προηγήθηκαν του σοβαρού τροχαίου, τα οποία δείχνουν τον ηθοποιό να διασκεδάζει σε κρητικό γλέντι στην περιοχή της Μεταμόρφωσης μαζί με φίλους και συναδέλφους.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν, το κέφι είναι στα ύψη, με τον Βασίλη Μπισμπίκη να χορεύει και να τραγουδά με ένταση σε κρητικούς ρυθμούς, ζώντας τη βραδιά στο έπακρο.

Βασίλης Μπισμπίκης: “Άνθρωπος είναι, συμβαίνουν συχνά τέτοια περιστατικά” – Τι είπε η θεία του για το τροχαίο

Η θεία του γνωστού ηθοποιού μίλησε στο STAR για το περιστατικό τονίζοντας ότι τέτοια είδος ατυχήματα μπορούν να συμβούν σε οποιοδήποτε και θεωρεί ότι το θέμα δεν έπρεπε να πάρει τόσο μεγάλη έκταση.

Όπως είπε: «Πληροφορηθήκαμε το περιστατικό. Περιστατικά τέτοια συμβαίνουν συχνά. Τώρα έτυχε να είναι ο Βασίλης και παραγίνεται το θέμα. Άνθρωπος είναι και αυτός, όπως είστε και εσείς, όπως είναι και άλλοι νέοι. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί και ευαίσθητο. Είναι κρίμα, γιατί έχει κι αυτός ένα παιδί και είναι ντροπή».